7 casques et lunettes intelligentes Apple prévus d’ici à 2028

L'analyste Ming-Chi Kuo a partagé des informations sur les plans ambitieux d'Apple dans la catégorie « Vision », décrivant une feuille de route comprenant sept produits répartis en deux sous ensembles, avec un lancement débutant carrément en 2025. Selon Kuo, Apple considère la technologie à porter sur la tête comme une tendance majeure future dans l'électronique grand public, avec trois appareils de la série Vision et quatre variantes de lunettes intelligentes (Apple Glass) en développement. Cinq d'entre eux ont des calendriers confirmés, tandis que deux restent encore indéfinis.

Gamme Vision d'Apple (2025–2028)

Voici les produits de la série Apple Vision :

Vision Pro M5 (2025) : une version améliorée du Vision Pro avec une puce M5 devrait entrer en production de masse au troisième trimestre 2025. Les autres spécifications resteront inchangées, avec des livraisons prévues de 150 000 à 200 000 unités d'ici la fin de l'année.

Vision Air (2027) : Une version plus légère et plus abordable du Vision Pro, le Vision Air devrait commencer sa production de masse au troisième trimestre 2027. Il sera 40 % plus léger, utilisant du plastique et un alliage de magnésium au lieu du verre et du titane, et sera équipé d'un processeur haut de gamme d'iPhone avec moins de capteurs.

Vision Pro de 2e génération (2028) : Une version redessinée du Vision Pro avec un processeur de classe « Mac » est prévue pour une production de masse au second semestre 2028. Il sera plus léger et plus abordable que l'original.

Du côté des Apple Glass, qui pourraient aussi se ranger dans avec les appareils Vision :

Apple Glass de 1re génération (2027) : La réponse d'Apple aux lunettes intelligentes de Meta, comme les Ray-Ban, devrait entrer en production de masse au deuxième trimestre 2027, avec 3 à 5 millions d'unités livrées. Les fonctionnalités incluent le contrôle vocal et gestuel, l'enregistrement photo/vidéo, la détection environnementale alimentée par l'IA et l'audio (possiblement dépendant des AirPods). Plusieurs options de montures et de matériaux seront disponibles.

Lunettes intelligentes XR (2028) : Apple développe deux lunettes intelligentes avec écran intégré. La première, utilisant la technologie Liquid Crystal on Silicon et des guides d'ondes, est prévue pour une production de masse en 2028 avec des contrôles vocaux et gestuels. Les détails sur les fonctionnalités et le calendrier du second modèle restent flous.

Accessoire d'affichage : Un accessoire d'affichage connecté par câble pour Mac et iPhone, utilisant l'optique Birdbath, était prévu pour le deuxième trimestre 2026 mais a été mis en pause en raison de problèmes de poids. Le développement pourrait reprendre ultérieurement.

Stratégie à long terme d'Apple

Kuo suggère qu'Apple adopte une approche délibérée et à long terme pour dominer le marché des lunettes intelligentes. D'ici 2027, l'entrée d'Apple pourrait pousser les livraisons du marché au-delà de 10 millions d'unités, établissant les appareils de type casque et lunettes comme une tendance majeure. Bien que des concurrents puissent lancer des produits similaires plus tôt, Kuo estime que leurs offres resteront de niche en raison de limitations technologiques et de design, donnant à Apple un avantage grâce à une innovation supérieure aperçue sur le Vision Pro. Impressionnant, il reste toutefois trop cher et trop encombrant.