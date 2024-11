Apple prépare un Vision Pro avec la puce M5 pour 2025

Nous sommes dimanche, c'est le jour des rumeurs. Ming-Chi Kuo nous parle d'un Vision Pro avec puce M5 dès 2025 tandis que Mark Guman continue de nous faire espérer sur des lunettes connectées by Apple.

Selon les informations secrètes de Ming-Chi Kuo, Apple prépare un nouveau modèle pour son casque de réalité mixte qui devrait sortir dès l'année prochaine. Un Vision Pro deuxième génération boosté par la puce M5 attendu pour la fin d'année 2025. Le Vision Pro actuel, sorti début 2024, est alimenté par la M2.

Une puissance décuplée même s'il faudra espérer que cette M5, grâce à son efficience, permette au Vision Pro 2 de tenir plus longtemps sur batterie. C'est actuellement l'un des défauts majeurs de l'appareil. Kuo n'évoque pas de nouvelles fonctionnalités, bien qu'on imagine qu'Apple a deux trois idées en tête.



Tim Cook l'a récemment évoqué lors d'une interview, le Vision Pro est un produit de niche destiné à ceux qui veulent la technologie de demain tout de suite. Cette nouvelle version devrait donc rester à un tarif élevé, en attendant un modèle moins cher d'ici 2027 au mieux. Inutile d'espérer un prix divisé par deux autour des 2000 €, le prix des composants ne le permet pas.

As I understand it, production of the cheaper Vision Pro has been delayed beyond 2027 for a while now. This means Apple's only new head-mounted display device in 2025 will be the Vision Pro with an upgraded M5 processor.



