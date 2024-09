Apple Vision : vers une résolution d’écran moins élevée pour le modèle d’entrée de gamme ?

L’Apple Vision Pro est un appareil fantastique qui révolutionne la façon de se divertir, de consommer du streaming, de travailler, de se former… Si au premier abord le Vision Pro n’a pas vraiment de défaut, il a un gigantesque handicap : son prix. À cause de son tarif, le Vision Pro ne rencontre pas le succès espéré, Apple l’a bien compris et est en train de travailler activement à proposer une version moins coûteuse de son Vision Pro. Bien sûr, pour cela, il va falloir proposer des caractéristiques moins intéressantes !

Une moins bonne résolution d’écran permettrait de baisser le prix du Vision Pro

Apple pourrait bien surprendre le marché dans quelques années en lançant une version plus accessible de son Apple Vision Pro. Selon des informations provenant de DigiTimes et de divers acteurs de l’industrie, la firme de Cupertino envisage de réduire la résolution de l’écran pour diminuer les coûts de production et ainsi proposer un modèle à un prix bien plus abordable que les 3999€ actuellement demandé.



Aujourd’hui, le Vision Pro est équipé d’un écran à très haute densité de 3 391 pixels par pouce (PPI), ce qui en fait un des composants les plus onéreux du produit. Pour réduire cette facture, Apple aurait exploré des alternatives, notamment en s’adressant à Japan Display (JDI), qui lui aurait fourni des échantillons d’écrans OLED avec une densité bien inférieure, avoisinant les 1 500 PPI.

Cette baisse de résolution représenterait une concession majeure sur la qualité d’affichage, mais pourrait se traduire par une réduction majeure du prix final. Pour rappel, les précédentes rumeurs avaient mentionné qu’Apple ne voulait pas sacrifier la résolution de l’écran dans le Vision Pro moins cher, mais visiblement l’entreprise se serait mise à l’évidence que cela serait difficile de continuer avec un écran à très haute densité.

LG et Samsung sur le coup ?

Apple aurait également envoyé des demandes d’informations à d’autres géants du secteur, notamment LG Display et Samsung Display, pour explorer toutes les options possibles. Avec un modèle d’entrée de gamme, le prix pourrait s’approcher de celui d’un MacBook Pro, soit autour de 1 999 €. Bien entendu, pour atteindre cet objectif, des concessions supplémentaires au-delà de l’écran devront être envisagées.



Cependant, ces projets semblent encore au stade initial. DigiTimes évoque que la production de masse d’un Vision Pro à moindre coût ne pourrait commencer que dans deux ou trois ans. Une perspective lointaine, mais qui pourrait ouvrir la voie à une démocratisation de cette technologie révolutionnaire, n’oublions pas que l’informatique spatiale est aujourd’hui l’une des ambitions d’Apple, l’entreprise espère à terme que cette nouvelle technologie s’impose dans les foyers.



