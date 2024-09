Apple Card : le taux d'intérêt du compte épargne devient moins généreux

Aux États-Unis, l'Apple Card est présente dans de nombreux foyers, elle permet de réaliser des achats avec du cashback, mais surtout... d'épargner de l'argent à un taux d'intérêt plus intéressant que les établissements bancaires traditionnels. Apple a annoncé hier soir aux fidèles de l'Apple Card qu'une mesure allait changer : le taux d'intérêt, celui-ci baisse légèrement.

Une baisse du taux d'intérêt, mais plutôt légère

Apple a récemment annoncé une baisse du taux d'intérêt de son compte d'épargne Apple Card Savings, en collaboration avec Goldman Sachs. Le taux, qui était auparavant de 4,4 %, a été réduit à 4,25 % aujourd'hui. Même si cette révision représente une légère diminution, le compte d'épargne Apple Card reste compétitif sur le marché américain, où les taux d'intérêt des comptes d'épargne sont en moyenne inférieurs à 3,9 % en 2024.



Lancée avec un taux initial de 4,15 %, l'offre d'Apple a déjà subi plusieurs ajustements, en décembre dernier, le taux était monté à 4,25 %, suivi d'une hausse à 4,35 % début janvier, puis à 4,5 % à la fin du même mois. Toutefois, une première baisse a eu lieu en avril, ramenant le taux à 4,4 %. Malgré la récente diminution, le taux n’est jamais passé en dessous de son niveau initial, ce qui montre tout de même un effort de la part d’Apple et Goldman Sachs qui maintiennent une offre attrayante pour les titulaires d’une Apple Card.

Les utilisateurs Apple Card prévenus via une notification iOS

Conformément à la législation américaine qui oblige les institutions à avertir rapidement les détenteurs de comptes épargne en cas de changement de taux, les clients de l'Apple Card ont été informés de cette modification par des notifications push envoyées sur leur iPhone mardi soir.



Le compte d'épargne de l'Apple Card (exclusivement réservé aux titulaires de la carte) offre une fonctionnalité intéressante : les utilisateurs peuvent choisir de transférer automatiquement leurs récompenses Daily Cash sur leur compte d’épargne via l’application Wallet. Ils ont également la possibilité d’ajouter des fonds à partir d’un compte bancaire lié ou de leur solde Apple Cash.



Aux États-Unis, les intérêts sont calculés quotidiennement et versés en fin de mois. Ce mode de calcul diffère de celui des comptes d’épargne en France, où les intérêts sont accumulés deux fois par mois et versés annuellement, selon la "règle des quinzaines", comme c’est le cas pour le Livret A.



Pour l’instant, l’Apple Card reste une exclusivité américaine, sans plan concret de déploiement à l’international, y compris en France. Une récente rumeur suggère toutefois que Goldman Sachs pourrait bientôt se retirer de ce partenariat, laissant la place à une autre institution financière pour gérer le programme avec Apple.



