Apple teste le nouveau Siri avec YouTube, Uber, Facebook, Temu et autres

Apple développe une version améliorée de Siri, capable d’interagir avec les applications tierces et à son propre écosystème, selon Mark Gurman de Bloomberg. La nouvelle version de Siri est testée avec des applications telles qu'Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp, et quelques jeux, ainsi qu'avec les applications d'Apple comme Mail et Messages. Par exemple, Siri peut récupérer des informations sur le vol à venir d’un membre de la famille, rechercher une musique sur YouTube et la lancer, etc.

Tout est basé sur les App Intents

Comme expliqué hier, la nouvelle version de Siri dopée à l’IA s'appuie sur le système App Intents, qui connecte les applications à Siri et à Apple Intelligence. Ce système, déjà utilisé pour Shortcuts, Spotlight et les widgets, oblige les développeurs à s'adapter au nouveau design d'Apple pour iOS 26 et au-delà. La documentation pour développeurs d'Apple indique que les fonctionnalités avancées de Siri — compréhension du contexte personnel, reconnaissance de l'écran et actions dans les applications — sont encore en développement et seront disponibles dans une mise à jour future.

Les développeurs d'applications tierces disposeront probablement d'une fenêtre de temps limitée pour préparer l'intégration avec le nouveau Siri via le programme bêta pour développeurs d'Apple avant son lancement public, potentiellement dès le printemps 2026, selon Gurman. Initialement annoncé lors de la WWDC 2024 avec une sortie prévue au printemps dernier, le projet a été retardé en raison des défis liés à la combinaison de nouveaux modèles de langage avancés avec les composants hérités de l'ancien Siri.



Parallèlement, les efforts similaires d'Amazon avec son système Alexa+ sur certains appareils Echo ont donné des résultats mitigés, les premières critiques notant une fiabilité réduite pour les tâches simples par rapport à l'ancien système. L'accent mis par Apple sur les tests avec ses propres applications et celles de tiers, y compris les jeux, suggère une approche plus consciencieuse pour garantir la compatibilité et la fonctionnalité.



Pour le coup, le nouveau Siri est vraiment ce qui manque à iOS pour franchir un palier très attendu, le design Liquid Glass n’étant pas suffisant en soi pour améliorer l’expérience.