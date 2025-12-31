Apple annonce de grandes choses pour Fitness+ en 2026

Le compte Instagram officiel d'Apple Fitness+ a publié une vidéo teasing annonçant que le service avait de « grands plans » pour 2026. Dans cette courte séquence, plusieurs entraîneurs Fitness+ brandissent des journaux fictifs intitulés « Apple Fitness+ Times », avec des titres accrocheurs comme « Something Big is Coming » (« Quelque chose de grand arrive »), « The Countdown Begins » (« Le compte à rebours commence ») ou encore « Experts predict January will be one to watch » (« Les experts prédisent que janvier sera à surveiller »).

Une annonce imminente

Ce teaser, posté le 30 décembre 2025, intrigue. Il semble cibler la période des résolutions du Nouvel An, avec une probable annonce prévue pour le 1er janvier 2026. Cela pourrait concerner de nouveaux programmes d'entraînement, des promotions spéciales ou du contenu motivant pour aider les abonnés à atteindre leurs objectifs sportifs de début d'année.

Apple organise traditionnellement son défi annuel « Ring in the New Year » sur Apple Watch en janvier, consistant à fermer les trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs. L'annonce Fitness+ pourrait être liée à ce challenge pour renforcer l'engagement des utilisateurs.



Bien que des rumeurs persistent sur un futur service Health+ dopé à l'IA - avec coaching personnalisé, recommandations santé et intégration d'une Siri avancée basée sur de grands modèles de langage -, on a du mal à croire qu'Apple débute par une annonce sur son service sportif.



Health+ dépendrait en effet de la refonte majeure de Siri, attendue au printemps 2026 avec iOS 26.4, et non en janvier.



Ce teasing intervient après l'expansion récente de Fitness+ dans de nouveaux marchés grâce à des doublages vocaux générés par IA, et malgré des spéculations sur une réévaluation de la stratégie du service. Il démontre qu'Apple continue d'investir dans Fitness+ avec du nouveau contenu pour 2026, malgré un intérêt qui semble décliner. Mais comme toujours, la firme de Cupertino ne partage quasiment aucun chiffre.