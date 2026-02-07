Apple ouvre les candidatures pour le Swift Student Challenge 2026

Apple a officiellement ouvert les candidatures pour le Swift Student Challenge 2026. Ce programme annuel de la firme de Cupertino célèbre les étudiants développeurs du monde entier, en leur offrant une plateforme pour mettre en valeur leur créativité et leurs compétences en programmation avec Swift et Xcode (généralement via des playgrounds d'applications). C'est une excellente opportunité de créer quelque chose de significatif, d'obtenir une reconnaissance et éventuellement d'être invité à la WWDC 2026 à San Francisco en physique.

Voici les dates importantes :

Les soumissions sont ouvertes maintenant et se terminent le 28 février 2026 (à 23 h 59 PST).

Ne ratez pas la date limite; les soumissions se font uniquement via le portail officiel, cf plus bas.

Comment remporter le défi ?

Les gagnants sont sélectionnés sur la base de soumissions qui démontrent l'excellence en matière d'innovation, de créativité, d'impact social ou d'inclusivité. Parmi les heureux élus, Apple désigne des Distinguished Winners (lauréats distingués) dont les travaux sont vraiment exceptionnels. Ces meilleurs participants sont invités à rejoindre Apple à Cupertino pour une expérience inoubliable de trois jours autour de la WWDC. Cette année, rappelons que la conférence des développeurs annuelle sera l'occasion de découvrir iOS 27.

Éligibilité et règles de participation :

Le défi est ouvert aux étudiants en développement logiciel (vérifiez les critères d'éligibilité complets sur le site d'Apple, incluant l'inscription dans un établissement accrédité ou une sortie récente).

Les anciens lauréats peuvent participer à nouveau : vous pouvez recevoir une récompense du Swift Student Challenge jusqu'à trois fois, mais vous ne pouvez être nommé Distinguished Winner qu'une seule fois.

Si vous êtes étudiante et passionnée par Swift et le développement d'apps, c'est le moment de créer quelque chose d'impactant et de vous faire remarquer par Apple.

Pour bien vous préparer :

Découvrez les histoires de plusieurs anciens lauréats.

Consultez les ressources, outils, tutoriels (y compris les nouveaux contenus Develop in Swift) et sessions Meet with Apple préparées par Apple.

Lisez attentivement les exigences d'éligibilité complètes, les conditions et les instructions de soumission ici : developer.apple.com/swift-student-challenge

Prévoyez-vous de participer au Swift Student Challenge cette année ? Par le passé, nous avons bon nombre de lecteurs qui se sont lancés, avec plusieurs exemples qui sont ensuite devenus des développeurs professionnels passionnés, travaillant pour les meilleures sociétés de la planète. Ce qui nous a permis d'avoir quelques exclusivités sur des nouveautés à venir chez Leboncoin, Netflix, Deezer, Twitter, Apple et autres.