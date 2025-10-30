Apple modernise la gestion de son App Store avec de nouveaux outils pour les développeurs, tout en annonçant la disparition progressive des codes promotionnels utilisés pour les achats intégrés.

Apple va supprimer les codes promotionnels de l’App Store d’ici 2026

Apple vient d’annoncer une série de changements importants concernant la gestion des applications sur l’App Store. L’entreprise introduit de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, tout en prévoyant la disparition progressive des traditionnels codes promotionnels utilisés pour les achats intégrés.

Parmi les nouveautés, Apple a mis à jour son portail App Store Connect avec des outils destinés à simplifier le processus de soumission et à renforcer les possibilités marketing. Les développeurs pourront désormais soumettre des éléments tels que des événements in-app ou des pages produits personnalisées séparément d’une mise à jour complète de l’application. Cela permettra une plus grande flexibilité dans la gestion du contenu et des campagnes promotionnelles.

Mais le changement le plus marquant concerne la suppression prochaine des codes promotionnels pour les achats intégrés, prévue pour le 26 mars 2026. Apple précise que ces codes, souvent utilisés pour offrir du contenu ou des abonnements gratuitement, ne pourront plus être créés après cette date. Toutefois, les codes déjà générés resteront valides jusqu’à leur expiration naturelle.

Les développeurs sont invités à se tourner vers une alternative plus moderne : les offer codes, ou codes d’offre. Ces derniers permettent une gestion plus fine des campagnes promotionnelles, avec des critères d’éligibilité, des dates d’expiration précises et la possibilité de cibler différents types d’achats intégrés, y compris les abonnements renouvelables et non renouvelables.

En parallèle, Apple introduit également de nouveaux outils de transparence et d’accessibilité. Des étiquettes d’accessibilité (“Accessibility Nutrition Labels”) pourront désormais être affichées sur les pages produits afin d’informer les utilisateurs des fonctionnalités adaptées aux personnes en situation de handicap.

Avec ces changements, Apple souhaite rendre l’App Store plus structuré et plus cohérent, tout en offrant aux développeurs de meilleures options marketing. Néanmoins, la transition risque de représenter un défi pour de nombreuses équipes, notamment celles qui dépendaient largement des codes promotionnels pour leurs campagnes de visibilité.