Xcode 26 bêta 7 intègre GPT-5 et Claude 4 pour les développeurs

Apple a lancé la bêta 7 de Xcode 26, qui introduit GPT-5 comme modèle par défaut et permet comme prévu d’utiliser Claude Sonnet 4 d’Anthropic, renforçant ainsi l’intégration de l’IA dans son outil de développement.

Xcode 26 bêta 7 intègre GPT-5 et Claude pour les développeurs

Apple a publié la bêta 7 de Xcode 26, une mise à jour marquante pour son environnement de développement. Cette version introduit GPT-5 comme modèle par défaut, remplaçant GPT-4.1. Les développeurs disposent désormais de deux variantes : une optimisée pour la rapidité et la qualité, et une version GPT-5 spécialement conçue pour les tâches de raisonnement et les projets complexes.

Autre nouveauté importante, Xcode prend dorénavant en charge Claude Sonnet 4 d’Anthropic. Les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte Claude payant directement depuis le panneau dédié, ce qui permet de bénéficier de son IA réputée pour sa capacité de raisonnement avancée et sa gestion de larges contextes. Pour beaucoup de développeurs qui utilisent déjà Claude au quotidien, cette intégration représente un gain de confort significatif.

Apple ouvre également Xcode à un écosystème IA plus flexible. Il devient possible de connecter d’autres services via API et même de faire tourner des modèles locaux sur Mac Apple Silicon. Cette approche reflète une volonté claire de ne pas enfermer les développeurs dans une seule solution, mais au contraire de leur offrir un choix d’outils adaptés à leurs besoins.

Ce changement s’inscrit dans la continuité des efforts d’Apple en matière d’IA. L’entreprise collabore déjà avec Anthropic depuis plusieurs mois, notamment après les difficultés rencontrées avec son propre projet “Swift Assist”, jugé trop peu fiable pour être lancé. L’intégration officielle de GPT-5 et de Claude dans Xcode confirme que la firme privilégie désormais les partenariats solides et les technologies éprouvées. Les premiers retours des développeurs sont globalement positifs. Beaucoup saluent l’arrivée de Claude dans Xcode, surtout pour ceux disposant d’un compte payant qui lève les limitations des versions gratuites.