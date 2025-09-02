Une collection de livres PDF pour programmer sur Macintosh

Cette bibliothèque de livres sur la programmation Macintosh est une pépite nostalgique, même si vous n’avez pas vécu cette époque. Michael Tsai a récemment mis en lumière une impressionnante collection de plus de 150 livres de programmation Macintosh, les ordinateurs des débuts d'Apple.

Apprendre à programmer sur les anciens Mac

Couvrant dès 1983, le catalogue en PDF aborde des sujets comme AppleSoft BASIC, le langage C et la programmation de jeux pour Mac. C’est une plongée fascinante, que vous soyez novice ou non dans cette histoire.

Le site VintageApple.org explique l’origine de la bibliothèque :

Nick R. a été assez généreux pour m'envoyer toute sa bibliothèque de programmation vintage pour Mac, afin qu'elle soit scannée de manière destructive et partagée avec la communauté. Nous en avons ajouté quelques-unes de notre côté pour constituer une collection assez impressionnante (plus de 150) de livres liés à la programmation vintage pour Mac. Profitez-en !

La collection comprend exactement 158 livres, avec de lourds PDF à charger, dont Inside Macintosh X Ref d’Apple, How to Write Macintosh Software de Steve Chernicoff, et l’édition 1992 des Macintosh Human Interface Guidelines, un régal à parcourir. Un titre marquant est Artificial Intelligence Programming on the Macintosh de Dan Shafer (1986), particulièrement pertinent aujourd’hui.



Pour ceux qui n’ont pas programmé sur les premiers Macs de l'ère Steve Jobs et Steve Wozniak, loin des derniers MacBook Air M4 par exemple, cette bibliothèque révèle comment les utilisateurs, les développeurs et Apple ont façonné l’aube de l’informatique personnelle. Pour ceux qui l’ont vécu, c’est une occasion de revisiter et de raviver d’anciens souvenirs.