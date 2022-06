Un ordinateur Apple-1 de 1976 signé par Steve Wozniak vient d'être vendu 340 100 dollars

Si vous faites partie de ceux qui ont conservé des premiers produits Apple commercialisés avant les années 1990, sachez que vous détenez des appareils qui ont une forte valeur. L'organisme The AAPL Collection située aux Émirats arabes unis vient de prouver sur eBay que les objets de collections Apple peuvent se vendre très cher dans le cadre d'une enchère !

Prix final : 340 100 dollars

C'est presque surréaliste, un ordinateur Apple-1 fabriqué en 1976 encore fonctionnel, signé par les mains de Steve Wozniak, vient de se vendre à un prix spectaculaire de 340 100 dollars.

L'enchère qui a duré plusieurs semaines ne semblait jamais s'arrêter avec plusieurs personnes qui surenchérissaient en permanence, des utilisateurs eBay situés à Dubaï comme partout dans le monde.



Ce qui a provoqué l'engouement envers cet Apple-1, c'est qu'il s'agit de l'un des rares exemplaires toujours en fonctionnement, ce qui est exceptionnel vu qu'il a été conçu il y a 46 ans par le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak.

Le descriptif de l'enchère expliquait :

Cet ordinateur Apple-1 a été professionnellement restauré tant pour son originalité que pour son fonctionnement. C'est l'une des rares cartes Apple-1 restantes qui est presque entièrement d'origine et dans un état opérationnel. Contrairement à la plupart des ordinateurs Apple-1 restants, il contient presque tous les composants d'époque corrects avec la marque, la pièce et la date de production appropriée pour une carte Apple-1 "NTI". L'exception est les quatre circuits intégrés multiplexeurs de sélection de données 74S257 qui sont des pièces Texas Instruments avec des codes de date de 1977.

Pour éviter un mécontentement chez l'acheteur, la personne derrière l'enchère a bien précisé que tous les composants ont largement dépassé leur durée de vie et qu'il était possible que l'Apple-1 cesse de s’allumer à tout moment !



L'Apple-1 a été fabriqué en 1976, Steve Wozniak et Steve Jobs travaillaient quotidiennement dans le garage des parents de Jobs, une célèbre maison située au 2066 Crist Drive à Los Altos en Californie.

L'Apple-1 fut l'un des tout premiers micro-ordinateurs pour particuliers, Steve Wozniak y avait inclus des composants révolutionnaires pour l'époque, on retrouvait :

Un processeur MOS Technology 6502 8 bits cadencé à 1 MHz

Une mémoire vive de 8 kio qui était extensible à 64 kio

Un bus système de 1 MHz

Une ROM (mémoire morte) de 256 octets

L'Apple-1, une référence de succès dans les enchères

Cette impressionnante enchère qui vient de se terminer aux Émirats arabes unis n'est pas une première. Dans le passé, le premier ordinateur d'Apple a rencontré beaucoup de succès, on pense par exemple à la version originale de l'Apple-1 accompagné de son emballage d'origine et d'une lettre signée par Steve Jobs qui s'est vendu à 133 250 livres, le 23 novembre 2010 à Londres.



Les choses ont été encore plus loin le 15 juin 2012 où un Apple-1 s'est vendu à 374 000 dollars à New York, on se souvient d'une stupeur générale dans la salle des enchères quand les participants ne voulaient plus s'arrêter et où une vive tension a été ressentie. Au démarrage de l'enchère, les analystes estimaient l'Apple-1 à seulement 180 000 dollars, toutefois ils savaient très bien que l'enchère irait bien plus haut, mais probablement pas à une telle somme !



Le record de l'Apple-1 se trouve aux États-Unis, le 22 octobre 2014, la maison Bonhams a vendu un exemplaire de l'Apple-1 au musée The Henry Ford de Dearborn dans le Michigan. Cette transaction a frôlé le million de dollars, elle a été officialisée à 905 000 dollars.



