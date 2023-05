Un chèque de 175 dollars signé par Steve Jobs s'est vendu en enchère à 106 985 dollars !

Ce n'est plus un secret pour personne, tout ce qui touche à Steve Jobs se vend à prix d'or. On l'a vu précédemment avec une multitude d'objets (dont des sandales qui lui ont appartenu) qui se sont vendus à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Une fois encore, les collectionneurs ont fait fort dans une récente enchère où un chèque signé par Steve Jobs était proposé à l'achat.

Une enchère qui a pulvérisé un record

En 1976, Steve Jobs avait signé un chèque d'une valeur de 175 dollars à la société de consulting Crampton, Remke & Miller qui fournissait des conseils en processus d'affaires à un large éventail d'entreprises de haute technologie dans le nord de la Californie. À l'époque, Jobs souhaitait "booster" les pratiques commerciales d'Apple et comptait sur cette société qui avait déjà collaboré pour les plus grands comme Memorex, Atari ou encore Xerox.



Pour recevoir les premiers conseils des experts sur la stratégie à adopter pour Apple, Steve Jobs devait envoyer un chèque d'un montant de 175 dollars, Jobs s'était alors exécuté avec un chèque de la Wells Fargo Bank. Avant les années 80, les moyens financiers d'Apple étaient ultra-limités et Steve Jobs travaillait en coopération avec Steve Wozniak dans le garage de sa maison familiale.

À ses débuts, Steve Jobs avait déjà le sens du détail, comme vous pouvez le constater ci-dessus, le co-fondateur voulait que ses partenaires le prennent au sérieux, c'est pour cela qu'il avait demandé à sa banque des chèques personnalisés avec en tête "Apple Computer Company" ainsi que l'adresse de la maison de Palo Alto où vivaient Steve Jobs et sa famille adoptive.



Le chèque n'a jamais été encaissé par Crampton, Remke & Miller, la société l'a gardé précieusement sans penser à la somme qu'il vaudrait 40 ans plus tard. Ce chèque qui paraît banal ne l'est en réalité pas du tout, la société RR Auction l'a vendu (dans le cadre d'une enchère) à un prix de 106 985 dollars, à la base le chèque était estimé à 25 000 dollars, mais il y a tellement eu de collectionneurs déterminés à l'acquérir que l'enchère a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer.



L'identité de la personne ou de l'organisme qui a dépensé une telle somme est restée confidentielle, toutefois il peut avoir l'esprit tranquille sur le chèque qu'il vient d'obtenir, car RR Auction a pris le soin de certifier (via une société tierce) que ce chèque était bien authentique. L'enchère a commencé le 2 mai 2023 et s'est clôturée hier, c'est la première fois qu'une enchère a pris une telle ampleur aussi rapidement depuis très longtemps chez RR Auction.