Apple Store France : le Bonus Réparation disponible via le programme QualiRépar

Par communiqué de presse, Apple confirme que tous les Apple Store en France proposent désormais le Bonus Réparation grâce à leur labellisation QualiRépar, offrant des remises immédiates sur les réparations d’appareils hors garantie.

Les Apple Store en France intègrent le programme QualiRépar

À partir d’aujourd’hui, tous les Apple Store en France sont labellisés QualiRépar. Ce label permet aux clients de bénéficier du Bonus Réparation directement en magasin pour leurs appareils hors garantie.

Le Bonus Réparation, créé en 2022 dans le cadre de la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), vise à encourager la réparation et à rendre cette démarche plus abordable. Concrètement, une remise de 25 € est appliquée sur les réparations éligibles d’iPhone et d’iPad, et jusqu’à 50 € pour un Mac. Le montant est directement déduit lors du paiement, sans démarche administrative.

Apple a travaillé avec l’éco-organisme Ecologic afin de proposer une expérience simple et rapide pour les clients. Les réparations sont effectuées par des techniciens certifiés Apple, avec des pièces d’origine, garantissant la qualité et la sécurité des interventions.

Le programme est désormais disponible dans tous les Apple Store de France. Lorsqu’un client amène son appareil au Genius Bar, un diagnostic est réalisé pour déterminer l’éligibilité de la réparation au Bonus Réparation. Si c’est le cas, la remise est appliquée automatiquement sur la facture.



Pour profiter du programme, les clients peuvent prendre rendez-vous via l’app Apple Support, sur le site getsupport.apple.com ou directement en se rendant en Apple Store. René-Louis Perrier, président d’Ecologic, souligne que l’intégration d’Apple au réseau QualiRépar « représente une avancée majeure pour rendre la réparation encore plus accessible à tous et encourager une économie plus circulaire ».