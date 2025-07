L'Apple Store de la 5e Avenue vandalisé par Extinction Rebellion

Des militants climatiques ont vandalisé l’Apple Store de la 5e Avenue à New York, en aspergeant la façade en verre de messages appelant au boycott de l’entreprise. Le groupe Extinction Rebellion (XR) a accusé Apple d’hypocrisie environnementale, pointant du doigt le don du PDG Tim Cook à Trump et le silence de l’entreprise face au retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. Après la Joconde au Louvre, le groupe s'attaque donc à Apple.

Apple accusée de nuire à l'environnement

Les slogans peints en vert sur le magasin étaient :

(Logo Apple) Boycott

Lâchez Trump, Apple !

Tim + Trump = Toxique

Un seul manifestant, rapidement arrêté, a réalisé l’acte de vandalisme pendant que d’autres l'encourageaient à proximité. Le personnel de sécurité d’Apple a immédiatement commencé à nettoyer la peinture, en commençant par la référence à « Tim » (Cook).

XR a critiqué Apple pour avoir vanté ses efforts environnementaux tout en soutenant une administration Trump qui, selon eux, sape les progrès climatiques. Le porte-parole d’XR, Miles Grant, mêle ainsi combat idéologique et politique :

En 2023, Tim Cook a qualifié la lutte contre le changement climatique de priorité absolue, mais maintenant il soutient Trump, qui démantèle les protections environnementales.

"Climate activists" with Extinction Rebellion (XR) defaced an Apple store in New York City spray-painting slogans like “BOYCOTT” and “TIM+TRUMP=TOXIC” on the glass before police made arrests. (FREEDOMNEWS) pic.twitter.com/CmqK9dbxFI — NTC Report (@NTC_Report) July 6, 2025

Le groupe a également visé Google et Meta, notant que leurs PDG, Sundar Pichai et Mark Zuckerberg, ont assisté à l’investiture de Trump en 2025, malgré leur soutien antérieur aux accords de Paris. Le groupe a condamné les géants de la tech pour avoir privilégié les profits au détriment de la responsabilité environnementale, en particulier alors que les centres de données pour l’IA entraînent une augmentation des émissions de carbone. Les émissions de Google, par exemple, ont augmenté de plus de 50 % depuis 2019 en raison des besoins énergétiques de l’IA. Extinction Rebellion appelle au boycott des entreprises technologiques qu’ils accusent de favoriser l’autoritarisme et d’encourager l’expansion de l’utilisation des combustibles fossiles.



Que pensez-vous de ce débat, alors qu'Apple avance vers la neutralité carbone en 2030 et que les consommateurs demandent toujours plus de produits et d'innovations ?