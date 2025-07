Tim Cook supervisera directement l'équipe de design d'Apple

1 com

Une restructuration majeure se profile chez Apple avec l'annonce du départ prochain de Jeff Williams, directeur des opérations et numéro 2 de l'entreprise depuis de nombreuses années. Ce changement aura des répercussions importantes sur l'organisation interne de la firme de Cupertino, notamment concernant l'équipe de design qui passera sous la supervision directe de Tim Cook.

Un nouveau chapitre pour l'équipe de design Apple

Depuis 2019 et le départ de Jony Ive, l'équipe de design d'Apple a connu plusieurs transitions. Jeff Williams avait alors pris les rênes de cette division cruciale après qu'Evans Hankey, initialement pressentie pour succéder à Ive, ait quitté l'entreprise en 2023. Hankey travaille désormais aux côtés de Jony Ive et d'OpenAI sur un projet matériel mystérieux, illustrant les liens complexes qui persistent entre anciens et actuels talents d'Apple.

La décision d'Apple de ne pas remplacer Hankey par un nouveau responsable du design industriel témoigne d'une volonté de simplifier la structure organisationnelle. Cette approche se concrétise aujourd'hui avec le passage de l'équipe directement sous Tim Cook, marquant un retour aux sources où le PDG supervise personnellement les aspects créatifs de l'entreprise. Néanmoins, on sait que Tim Cook, qui est un excellent gestionnaire et logisticien, n'est pas le meilleur des créatifs. Il faudra voir s'il a pris les questions créatives à bras le corps — ce qui relèverait d'un vrai changement de paradigme — ou s'il va quand même déléguer certaines de ces tâches.

L'ère Liquid Glass sous la direction de Cook

Cette transition intervient à un moment particulièrement stratégique pour Apple, qui déploie actuellement son nouveau langage de design Liquid Glass sur l'ensemble de ses appareils. Cette approche unifiée, inspirée des interfaces du Vision Pro, utilise des effets de transparence et de brillance pour créer une expérience visuelle cohérente entre iPhone, iPad, Mac et autres dispositifs.

Alan Dye, vice-président du design d'interface humaine, décrit Liquid Glass comme combinant "les qualités optiques du verre avec une fluidité que seul Apple peut atteindre". Cette philosophie design pourrait s'étendre au matériel avec le rumeur d'un iPhone tout en verre prévu pour 2027, qui arborerait des bordures ultra-fines et des côtés en verre courbé sur tout le périmètre.

La supervision directe de Cook pourrait accélérer cette vision unifiée, particulièrement importante alors qu'Apple prépare de nouveaux produits comme un iPhone "Air" plus fin ou des lunettes intelligentes. Cette centralisation du design sous l'autorité du PDG rappelle l'époque Steve Jobs, où créativité et stratégie commerciale étaient intimement liées au plus haut niveau de l'entreprise — ce qui demeure toujours aussi rare dans le monde de la tech.