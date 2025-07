Apple publie ses résultats financiers du T3 2025

Apple a publié ses résultats financiers pour le compte du second trimestre fiscal de 2025. En année civile, du cycle couvrant les mois d'avril, mai et juin, soit une période généralement assez calme. Ce trimestre, l'entreprise de Tim Cook n'a lancé aucun produit majeur si ce n'est des bracelets Pride Edition et des câbles de recharge Beats. Les investisseurs scruteront les retombées liées à l'iPhone 16e sorti plus tôt dans l'année, l'impact de la WWDC 2025, et de la situation politique et douanière avec Trump, la Chine et l'Union Européenne.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 9,63 % sur le 3ème trimestre fiscal de 2025

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL, alors que la guerre de l'IA est clairement perdue pour le moment par la firme à la pomme, avec une WWDC 2025 décevante de ce point de vue.



Pour mémoire, Apple commence son exercice fiscal au 1er octobre de l'année N-1.

Place aux chiffres. Durant ce dernier trimestre, Apple a gagné 94,04 milliards de dollars d'après son site dédié aux investisseurs, soir un record pour cette période. Une somme en hausse de 9,63% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 21,45 milliards de dollars (+9,23%) avec un bénéfice par action de 1,57 dollars contre 1,40 auparavant.



Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre fiscal de 2025 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

En premier l' iPhone , qui reste l'essentiel des revenus du géant américain. Apple a gagné 44,58 milliards de dollars, soit une hausse de 13,45 % par rapport à l'année dernière sur la même période. L'iPhone 17 en septembre prochain devrait encore plus booster les ventes.

. Cupertino a gagné de dollars, soit une baisse de Passons au Mac ! L'ordinateur d'Apple rapporte à la firme californienne la coquette somme de 8,05 milliards , soit une hausse nette de 14,94% Sur ce segment, Apple profite toujours du MacBook Air M4 qui se vend par palettes.

Tim Cook a déclaré :

Aujourd'hui, Apple est fier d'annoncer un chiffre d'affaires record pour le trimestre de juin avec une croissance à deux chiffres pour l'iPhone, le Mac et les Services, ainsi qu'une croissance mondiale dans tous les segments géographiques. Lors de la WWDC25, nous avons eu le plaisir de présenter un nouveau design logiciel élégant qui s'étend sur toutes nos plateformes, et nous avons annoncé encore plus de nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence.



Kevan Parekh le nouveau directeur financier d'Apple a ajouté :