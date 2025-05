Apple publie ses résultats financiers du T2 2025

Apple a publié ses résultats financiers pour le compte du second trimestre fiscal de 2025. En année civile, du cycle couvrant les mois de janvier, février et mars, soit la période post fêtes de fin d'année. L'occasion de voir l'impact des nouveaux iPhone 16e, MacBook Air M4, iPad Air M3 et autre version étendue d'Apple Intelligence (en France notamment). Le dernier exercice avait été un record absolu, voyons si la politique de Trump a également eu des répercussions.

Le chiffre d'affaires est en nette hausse de 5,12 % sur le 2ème trimestre fiscal de 2025

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL, alors que la guerre de l'IA est clairement perdue pour le moment par la firme à la pomme.



Pour mémoire, Apple commence son exercice fiscal au 1er octobre de l'année N-1.

Place aux chiffres. Durant ce dernier trimestre, Apple a gagné 95,4 milliards de dollars d'après son site dédié aux investisseurs. Une somme en hausse de 5,12% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 24,78 milliards de dollars (+4,82%) avec un bénéfice par action de 1,65 dollars contre 1,53 auparavant.



Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre fiscal de 2025 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

En premier l' iPhone , qui reste l'essentiel des revenus du géant américain. Apple a gagné 45,96 milliards de dollars, soit une hausse de 1,91 % par rapport à l'année dernière sur la même période. L'impact de l'iPhone 16e a été positif , puisqu'il se vend manifestement plus d'iPhone que l'année dernière.

Tim Cook a déclaré :

Aujourd’hui, Apple annonce de solides résultats trimestriels, notamment une croissance à deux chiffres dans le secteur des services. Nous avons été heureux d’accueillir l’iPhone 16e dans notre gamme et de présenter de nouveaux Mac et iPad puissants qui tirent parti des capacités extraordinaires d’Apple Silicon. Et nous sommes fiers d’annoncer que nous avons réduit nos émissions de carbone de 60 % au cours de la dernière décennie.



Kevan Parekh le nouveau directeur financier d'Apple a ajouté :