Apple annoncera ses résultats financiers du T3 2025 le 31 juillet

Apple annoncera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2025, couvrant avril à juin, le 31 juillet, avec un rapport attendu à 22h30 (heure de Paris), après la fermeture de la bourse de New York. Rappelons que la firme co-créée par Steve Jobs commence son exercice fiscal le 1er octobre de l’année précédente.

« Business as usual »

Comme d’habitude, le PDG Tim Cook et le directeur financier Kevan Parekh animeront une conférence téléphonique en direct à 23h00 (heure de Paris) pour discuter des résultats. Principalement destinée aux actionnaires et aux analystes de Wall Street, la conférence sera accessible gratuitement au public sur le site des relations avec les investisseurs d'Apple, sans inscription requise. Elle durera environ une heure, avec des déclarations préparées suivies d'une session de questions-réponses avec les analystes. Un enregistrement sera disponible sur le même site plus tard dans la journée.

Pour mémoire, au troisième trimestre de l'exercice précédent, soit le T3 2024, Apple avait enregistré un chiffre d'affaires record de 85,8 milliards de dollars, en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Les revenus de l'iPad ont bondi de 24 % grâce au lancement de l'iPad Pro M4 et de l'iPad Air M2, ceux des Mac ont augmenté de 2 %, ceux de l'iPhone ont diminué de 1 %, et ceux des Wearables, Maison et Accessoires ont baissé de 2 %. Les services ont maintenu une croissance à deux chiffres de 14 %, comme au trimestre précédent.

Un trimestre calme

Ce trimestre (30 mars au 28 juin), Apple n'a lancé aucun nouvel appareil, mais a introduit des accessoires comme un bracelet Pride Edition pour l'Apple Watch et des câbles de charge Beats. Elle avait par ailleurs lancé l’iPhone 16e quelques semaines auparavant. L'entreprise a également organisé sa conférence annuelle des développeurs WWDC 25 du 9 au 13 juin. Les analystes pourraient interroger Apple sur les tarifs douaniers et l'intensification de la surveillance réglementaire dans des régions comme les États-Unis et l'Europe.