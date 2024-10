Apple annoncera ses résultats financiers du T4 2024 pour Halloween

Apple a annoncé que sa prochaine conférence téléphonique sur les résultats trimestriels se tiendra le jeudi 31 octobre à 14 heures, heure du Pacifique, et à 22 heures, heure de Paris. Il s'agit du dernier trimestre fiscal de la firme, qui commence son exercice le 1er octobre de l'année N-1.

Un résultat très attendu

Lors de cette conférence, Tim Cook, PDG d'Apple, et Luca Maestri, directeur financier, aborderont les résultats de l'entreprise pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. Ce sera probablement la dernière intervention de Maestri lors de la présentation des résultats d'Apple, car il sera remplacé par Kevan Parekh le 1er janvier 2025. Maestri continuera toutefois à superviser les équipes des services généraux d'Apple.

La conférence sera diffusée en direct sur le site web d'Apple et devrait durer environ une heure. Après cela, nous publierons un article récapitulatif avec les annonces potentielles et surtout les chiffres.



Pour mémoire, rappelons les nouveaux produits lancés en juillet, août et septembre 2024 :

Mais qu'attendre de ces résultats ? Apple s'est montrée confiante lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats en août. La firme a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre augmente à un rythme similaire à celui du troisième trimestre, ce qui signifierait une croissance d'environ 5 % d'une année sur l'autre.



Pour mémoire, Apple a déclaré un chiffre d'affaires de 89,5 milliards de dollars au cours du trimestre précédent, on attend un CA d'environ 94 milliards de dollars, ce qui constituerait un record pour Apple au cours du quatrième trimestre.



Pour vérifier l'état des ventes d'iPhone, avec un décevant iPhone 16 Pro notamment, il faudra patienter trois mois supplémentaires, après la période de Noël.