Apple lance une nouvelle couleur minuit pour le HomePod mini

Dans une annonce sortie de nulle part, Apple lance une nouvelle couleur pour le HomePod mini. Pas avec de nouvelles fonctionnalités ou mises à jour, simplement un coloris "minuit" qui s'ajoute aux options de couleur blanche, bleue, jaune et orange. Pour être exact, le "minuit" remplace l'option "gris sidéral".

Un nouveau coloris, et c'est tout !

La différence entre le HomePod mini "gris sidéral" et le modèle "minuit" est très légère, minuit ayant un ton légèrement plus bleu.



Si d'aucuns ne voient pas l'intérêt de ce changement, Apple uniformise sa gamme avec un HomePod mini et un HomePod 2 tous deux disponibles en coloris minuit.

Pour mémoire, le HomePod mini a été commercialisé pour la première fois en novembre 2020, et n'a jamais évolué depuis. Hormis de nouveaux coloris, par deux fois désormais, la petite enceinte n'a pas reçu de mise à niveau matérielle. Il ne fait pourtant aucun doute qu'Apple a de grande ambition pour la maison connectée, encore plus depuis la présentation de la plateforme d'IA Apple Intelligence. Mais compte tenu de la mise à jour de couleur d'aujourd'hui, une nouvelle génération d'enceinte pourrait encore être loin.



Le HomePod mini en minuit est disponible à la commande pour 109 € en France, ou 99 $ aux États-Unis sur apple.com et l'application Apple Store. La nouvelle couleur sera disponible dans les Apple Store dans 32 autres pays et régions à partir du 17 juillet. On le retrouvera chez les revendeurs comme Darty.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.