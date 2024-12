Les nouveaux Apple TV et HomePod Mini de 2025 auront une puce Wi-Fi maison

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple se préparerait à lancer de nouvelles versions de l'Apple TV et du HomePod mini en 2025 dans le cadre d'un effort plus large visant à revitaliser sa gamme de produits pour la maison intelligente. La grande nouveauté serait... la puce Wi-Fi !

Nouvelle puce conçue par Apple

Les deux appareils seraient en effet dotés d'une puce Bluetooth et Wi-Fi conçue sur mesure, prenant en charge le Wi-Fi 6E. Bien que ce composant de première génération ne soit pas à la hauteur de toutes les capacités actuelles de Broadcom, elle promet une connectivité améliorée et une synchronisation des données plus rapide entre les appareils domestiques intelligents d'Apple.



Le reste des nouveautés serait maigre selon notre confrère, mais on peut parier sur une nouvelle puce pour une puissance accrue et probablement des fonctionnalités d'IA via Apple Intelligence.

Calendrier de lancement

Bien qu'aucune date de sortie précise n'ait été confirmée, Gurman suggère que la nouvelle puce arrivera dans les iPhones fin 2025, indiquant que l'Apple TV et le HomePod mini mis à jour pourraient faire leurs débuts avant septembre 2025. Le HomePod mini 2 était attendu depuis un moment, il devrait faire des heureux.

Un Hub connecté

Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, Apple travaille aussi sur un nouveau hub domestique, provisoirement appelé "Command Center" en interne, dont le lancement est prévu en 2025. Cet appareil comportera :

Un écran de 6 pouces

Un haut-parleur et une caméra intégrés

Des commandes de maison intelligente

Des capacités d'appel vidéo

On ne sait pas encore si cet appareil, d'un nouveau type pour Apple, intégrera également la puce Wi-Fi et Bluetooth personnalisée d'Apple.



Une chose est sûre, Apple veut mettre un deuxième pied dans la maison intelligente, pour le moment dominée par Google et Amazon.