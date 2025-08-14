Le nouveau HomePod Mini 2 arrive fin 2025

Préparez-vous pour une version améliorée du HomePod mini, prévue pour un lancement d'ici fin 2025 avec des améliorations significatives ! Apple s'apprête à équiper la prochaine génération du HomePod mini, portant le nom de code B525, d'un nouveau processeur puissant basé sur la microarchitecture T8310. C'est la même technologie de pointe que l'on retrouve dans les puces S9, S10 et la future S11 qui équipent respectivement l'Apple Watch Series 9, 10 et 11.

Les nouveautés du HomePod mini 2

Découverte dans le code d'Apple par le contributeur de MacRumors, Aaron Perris, cette mise à jour de la puce promet une amélioration significative des performances par rapport à la puce S5 du HomePod mini actuel, qui avait initialement été conçue pour l'Apple Watch Series 5.

La nouvelle puce est dotée d'un processeur double cœur 64 bits dérivé de l'A16 et d'un Neural Engine à 4 cœurs, offrant des performances plus rapides et plus efficaces. Bien que les détails sur le HomePod mini 2 restent limités, des rumeurs suggèrent qu'il pourrait également inclure une puce combinée Wi-Fi et Bluetooth conçue par Apple, avec un support pour le Wi-Fi 6E pour une connectivité améliorée.



De nouvelles options de couleurs pourraient également voir le jour pour rehausser son design élégant.Par rapport au HomePod mini actuel (nom de code B520), qui fonctionne avec la puce S5 plus ancienne, cette mise à jour marque un bond en avant en termes de puissance, notamment du côté sonore avec une partie logicielle encore plus efficace.

Date de sortie

Apple devrait dévoiler le HomePod mini 2 entre septembre et décembre 2025, peut-être en même temps que l'Apple Watch Series 11 et l'Apple Watch Ultra 3, toutes deux prévues pour intégrer la puce S11. Ce pourrait être dès le 9 septembre, lors du keynote de l'iPhone 17.