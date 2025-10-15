Les stocks de HomePod Mini et d'Apple TV sont au plus bas, les nouveaux modèles arrivent

Les stocks de HomePod mini et d'Apple TV 4K commencent à se tarir sérieusement dans certains magasins Apple à travers le monde, ce qui suggère que de nouveaux modèles pourraient bientôt être annoncés. De quoi renforcer les rumeurs insistantes sur l’arrivée des HomePod mini 2 et Apple TV 4K nouvelle génération.

Un signe annonciateur

Par exemple, les cinq options de couleur du HomePod mini de première génération sont actuellement en rupture de stock dans le magasin phare anglais d'Apple, celui sur Regent Street à Londres. De même en France, tous les magasins parisiens ne proposent pas toutes les variantes.

Certaines configurations d'Apple TV 4K sont également en rupture dans certains magasins Apple, mais la disponibilité en ligne reste pour l'instant plus stable.



Les deux appareils devraient être mis à jour très prochainement, avec les fonctionnalités et changements suivants évoqués :

HomePod mini : Puce S9 ou plus récente prenant en charge une version repensée de Siri avec Apple Intelligence (prévue pour l'année prochaine), une puce Wi-Fi conçue par Apple avec support Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, une qualité sonore améliorée, une puce Ultra Wideband de deuxième génération, et potentiellement de nouvelles options de couleur comme le rouge.

: Puce S9 ou plus récente prenant en charge une version repensée de Siri avec Apple Intelligence (prévue pour l'année prochaine), une puce Wi-Fi conçue par Apple avec support Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7, une qualité sonore améliorée, une puce Ultra Wideband de deuxième génération, et potentiellement de nouvelles options de couleur comme le rouge. Apple TV : Puce A17 Pro plus rapide prenant en charge la version mise à jour de Siri avec Apple Intelligence, une puce Wi-Fi conçue par Apple avec support Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Une caméra FaceTime intégrée a été évoquée pour une future Apple TV, mais il n'est pas certain qu'elle soit incluse dans le prochain modèle.

Dans sa newsletter *Power On* du week-end dernier, Mark Gurman de Bloomberg a indiqué qu'Apple prévoyait d'annoncer de nouveaux produits « cette semaine », dont l’iPad Pro M5 et le MacBook Pro M5. Cependant, dans un message ultérieur sur X, il a précisé que les annonces pourraient avoir lieu « dès cette semaine ».