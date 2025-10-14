Apple annonce l'arrivée imminente du MacBook Pro M5 sur les réseaux sociaux

Apple semble préparer une nouvelle annonce d’envergure. Un message mystérieux publié par Greg Joswiak sur X nous fait clairement comprendre que le lancement du MacBook Pro M5 est imminent. Sûrement pas pour ce soir, mais obligatoirement avant la fin du mois d'octobre.

Mmmmm5

Apple semble préparer le terrain pour l’annonce de son prochain MacBook Pro équipé de la puce M5. Greg Joswiak, vice-président marketing d’Apple, a publié un message intrigant sur X : « Mmmmm… something powerful is coming », accompagné d’une courte animation d’un MacBook et du texte « Coming Soon ». Les cinq lettres « M » dans le message semblent clairement faire référence à la cinquième génération de puces Apple Silicon, la M5. Ce genre de teasing n’est pas nouveau pour Apple, qui aime distiller des indices avant ses annonces majeures.

Ce post intervient à un moment stratégique puisque, depuis quatre ans, Apple dévoile presque systématiquement des nouveaux Mac en octobre. Les puces M1, M2, M3 et M4 ont toutes été présentées à l’automne, souvent accompagnées de nouveaux MacBook Pro. Il est donc très probable que l’entreprise s’apprête à renouveler sa gamme une fois encore avant la fin du mois.

Selon plusieurs fuites, la puce M5 serait gravée en 3 nm (version N3P de TSMC), offrant une efficacité énergétique améliorée et des performances accrues. On s’attend à un gain d’environ 10 à 15 % sur le CPU et jusqu’à 35 % sur le GPU par rapport à la génération M4.

Côté design, Apple ne devrait pas bouleverser la formule. Le MacBook Pro conserverait son châssis actuel, son écran mini-LED et son clavier, avec éventuellement une webcam améliorée à 12 MP et une compatibilité Thunderbolt 5. macOS Tahoe, la nouvelle version du système, serait naturellement au cœur de cette machine.

Le message posté par Greg Joswiak agit comme un clin d’œil clair à la communauté Apple : la transition vers la puce M5 est imminente. Ne reste plus qu'à attendre le communiqué officiel qui ne devrait plus tarder à être en ligne.