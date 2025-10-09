Apple pourrait annoncer des nouveautés entre le 15 et le 30 octobre 2025

Apple pourrait bientôt lever le voile sur plusieurs nouveaux produits, la seconde partie du mois d'octobre étant un rituel pour la marque à la pomme ces dernières années. Mac, iPad, Apple TV et plus encore sont espérés.

Apple pourrait annoncer de nouveaux produits entre le 15 et le 30 octobre

Comme chaque année ou presque, Apple prépare un automne chargé en nouveautés. Si tout se passe comme prévu, la firme de Cupertino pourrait organiser un événement spécial fin octobre 2025, une période devenue quasiment traditionnelle pour ses lancements de fin d’année. L'annonce via de simples communiqués de presse est encore plus plausible.

Depuis quatre ans, Apple a systématiquement dévoilé des produits d’automne entre le 15 et le 31 octobre. En 2021, 2022, 2023 et 2024, cette période a été marquée par des présentations de Mac, d’iPad et d’accessoires. Les analystes estiment donc qu’un nouvel événement pourrait une fois de plus se tenir dans cette même fenêtre en 2025. L'appel aux résultats financiers prévu le 30 octobre est également un indice supplémentaire.

Plusieurs gammes pourraient bénéficier de mises à jour cette année :

iPad Pro : une nouvelle génération équipée de la puce M5, mais sans grand changement de design.

: une nouvelle génération équipée de la puce M5, mais sans grand changement de design. MacBook Pro 14 et 16 pouces : introduction des puces M5 Pro et M5 Max, déjà en production.

: introduction des puces M5 Pro et M5 Max, déjà en production. Vision Pro (peu probable) : une version améliorée dotée d’une puce M4 ou M5 et d’un nouveau système de sangle plus confortable.

: une version améliorée dotée d’une puce M4 ou M5 et d’un nouveau système de sangle plus confortable. Apple TV : possible arrivée de la puce A17 Pro, du Wi-Fi 7 et pourquoi pas d’une caméra FaceTime intégrée.

: possible arrivée de la puce A17 Pro, du Wi-Fi 7 et pourquoi pas d’une caméra FaceTime intégrée. HomePod mini : révision avec meilleure qualité sonore, nouvelle puce S9 et coloris inédits.

: révision avec meilleure qualité sonore, nouvelle puce S9 et coloris inédits. AirTag 2 : suivi plus précis, haut-parleur renforcé et alertes de batterie améliorées.

Quoi qu’il en soit, la période du 15 au 30 octobre semble une fois de plus être celle à surveiller pour les fans de la marque à la pomme, avec de nombreuses mises à jour matérielles attendues d’ici la fin du mois. Réponse dans les jours à venir.