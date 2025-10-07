La maison intelligente d'Apple commence avec l'Apple TV 2025

Apple s'apprête à élargir son écosystème domestique intelligent avec le lancement imminent de l'Apple TV 4K et du HomePod mini 2, prévu ce mois-ci la mise à jour 26.1. Ces appareils devraient intégrer le support d'Apple Intelligence, des puces améliorées et de meilleures performances, ce qui en fait des mises à niveau attrayantes. Mais Apple a d'autres ambitions.

Une vision plus large de la maison

L'Apple TV 4K actuelle, de 2022, fonctionne toujours très bien, mais l'intégration de l'IA et l'arrivée de jeux très gourmand comme Resident Evil ou Assassin's Creed lui ont mis un coup de vieux. Le HomePod mini est également vieillissant, un petit boost ne serait pas de refus. Au-delà de leurs spécifications, ces lancements révèlent les ambitions d'Apple pour sa gamme « Maison », jusqu'à présent limitée à l'Apple TV et au HomePod.

Des rumeurs indiquent qu'Apple développe trois nouveaux produits domestiques : un HomePad avec un écran intelligent, une caméra de sécurité avec reconnaissance faciale et capteurs infrarouges, et une sonnette vidéo avec Face ID, potentiellement intégrée à une serrure intelligente. Ces produits sont attendus d'ici un an environ, marquant une avancée majeure pour renforcer l'écosystème domestique intelligent d'Apple.



À plus long terme, un robot de table alimenté par une version repensée de Siri est prévu pour 2027. Si le prototype de lampe attachant d'Apple est une indication, cela pourrait redéfinir la robotique domestique.



Ces initiatives s'articuleront autour d'Apple Intelligence, avec la nouvelle Apple TV 4K et le HomePod mini 2 comme fondations. Bien qu'Apple ne dévoile pas sa feuille de route 2026-2027, ces lancements offriront probablement des indices sur la vision de l'entreprise sur la domotique, pour le moment dominée par Google et Amazon. Il ne s'agit pas seulement de renouveler des produits existants, mais de lancer une stratégie pluriannuelle pour réinventer la maison intelligente. Avec l'accent mis sur l'innovation et l'intégration, le paysage de la maison intelligente s'annonce passionnant chez Apple.