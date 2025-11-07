tvOS 26.2 : création de profils sans compte Apple et mode enfant

Avec tvOS 26.2, Apple révolutionne les profils sur Apple TV, en permettant leur création sans compte Apple – idéal pour les invités et les enfants. Une nouveauté qui fait à elle seule de la future mise à jour actuellement en bêta une version indispensable.

Enfin un mode enfant !

Dans Réglages > Profils > Ajouter un nouveau profil, vous pouvez ignorer la connexion et sélectionner « Créer un profil ». Il suffit d'entrer un nom, de définir une classification de contenu et d'indiquer si c'est pour un enfant. Pour les profils enfants, le contenu est par défaut limité, mais offre une personnalisation fine. Les parents peuvent alors choisir des classifications adaptées à l'âge pour les séries et films parmi toutes les options standard, filtrant l'app Apple TV pour n'afficher que du contenu approprié, y compris pour les achats. Les sections Store et Bibliothèque masquent tout contenu adulte, offrant une expérience vraiment dédiée aux enfants. Pour ce qui est des applications, vous pouvez choisir celles qui doivent s'afficher (ou non).

À l'inverse, tvOS 26.1 exige un compte Apple pour les profils, avec des contrôles parentaux basiques et une section enfants – mais sans vue restreinte fluide. Cette mise à jour concrétise donc enfin les rumeurs d'un mode enfants dédié (suggéré avant tvOS 14), bien qu'il ne s'applique qu'à l'app Apple TV.



Les profils adultes offrent un accès illimité et des recommandations personnalisées, même sans compte. Tous les profils sans compte peuvent être supprimés ou mis à niveau ultérieurement. Notez qu'ils pourraient synchroniser sur des appareils tiers avec l'app Apple TV, comme les smart TV.



Disponible actuellement pour les développeurs et bêta-testeurs publics, tvOS 26.2 est prévu pour mi-décembre, rendant le streaming familial plus sûr et simple. La mise à jour arrivera en même qu'iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS 26.2 et compagnie.