La version finale de tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV

Excellente nouvelle pour les utilisateurs d'Apple TV ! tvOS 26.2 est officiellement déployée, marquant la fin d'une phase bêta rapide avec deux versions Release Candidate en 48 heures seulement.A près les RC du 3 et 4 décembre (builds 23K51 et 23K53), Apple a validé la seconde comme version finale sans découverte de bugs supplémentaires. Ce build est maintenant accessible à tous les possesseurs d'Apple TV HD et Apple TV 4K (modèles à partir de 2015).

Comment installer tvOS 26.2 immédiatement ?

Pour installer la nouvelle version, rendez-vous dans Réglages → Système → Mises à jour logicielles → Mettre à jour le logiciel sur votre Apple TV. La taille du fichier est d'environ 1,2 Go, et l'installation prend généralement 10-15 minutes.

Les nouveautés phares de tvOS 26.2

Cette mise à jour met l'accent sur une meilleure gestion des profils familiaux, avec des ajouts pratiques pour les parents et les invités :

Profils sans compte Apple obligatoire : Créez un profil en un clin d'œil en entrant juste un nom et en indiquant s'il s'agit d'un enfant. Idéal pour les invités ou les usages temporaires, sans liaison à un identifiant Apple.

: Créez un profil en un clin d'œil en entrant juste un nom et en indiquant s'il s'agit d'un enfant. Idéal pour les invités ou les usages temporaires, sans liaison à un identifiant Apple. Mode Enfants dédié dans l'app Apple TV : Les profils pour les petits filtrent automatiquement le contenu (films, séries, Apple TV+) pour n'afficher que des titres adaptés à leur âge, renforçant les contrôles parentaux sans effort supplémentaire.

En bonus, la mise à jour inclut des corrections de bugs générales, des optimisations de performances pour une navigation plus fluide, et des ajustements mineurs d'interface hérités de tvOS 26 (comme le design Liquid Glass).



tvOS 26.2 arrive en même temps que les mises à jour correspondantes pour iOS 26.2, iPadOS 26.2, watchOS 26.2, macOS Tahoe 26.2, visionOS 26.2 et HomePod 26.2, formant un écosystème cohérent pour cette fin d'année. Vous l'avez déjà installée ? Dites-nous si ces deux nouveautés vont vous changer la vie !