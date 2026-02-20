Les contenus sportifs d'Apple TV sont diffusés dans les bars, hôtels, casinos et salles de sport

Petite surprise, Apple a conclu un partenariat avec EverPass Media pour distribuer son contenu sportif en direct aux établissements commerciaux aux États-Unis, tels que les bars, restaurants, hôtels, casinos et salles de sport. On imagine que d'autres contrats pourraient être signés dans d'autres pays sur le même modèle.

Une première pour Apple

En substance, ce premier accord permet aux clients EverPass - nouveaux comme existants - d'accéder à l'intégralité de l'offre sportive d'Apple TV sans coût supplémentaire, directement intégrée au forfait standard EverPass Core. Ce bouquet inclut déjà du contenu premium comme l'UEFA Champions League de Paramount+, le Thursday Night Football de Prime Video, la NBA, la WNBA et bien d'autres, et s'enrichit désormais des programmes d'Apple, aux côtés d'autres partenaires tels que NFL Sunday Ticket, Peacock Sports Pass et Paramount+. Une première !

Les principaux contenus sportifs d'Apple TV inclus dans l'accord sont :

Formule 1 (F1) - Couverture complète et exclusive de chaque Grand Prix aux États-Unis, incluant les essais libres, les qualifications, les courses Sprint et les Grands Prix dans leur intégralité. Cela correspond à la première saison d'Apple en tant que diffuseur exclusif de la F1 aux États-Unis.

Major League Soccer (MLS) - Diffusion étendue avec des matchs phares chaque week-end durant la saison régulière, ainsi que le Match des étoiles MLS, la Leagues Cup, les séries éliminatoires de la MLS Cup, et les émissions d'avant et d'après-match.

Major League Baseball (MLB) - Diffusion du « Friday Night Baseball », avec un double programme de deux matchs marquants chaque vendredi soir, accompagné d'émissions d'avant et d'après-match.

Ce partenariat élargit considérablement la portée du portefeuille sportif en croissance d'Apple - particulièrement pertinent avec la popularité croissante de la F1 aux États-Unis - en le rendant accessible dans plus de 300 000 établissements commerciaux via des partenaires comme DirecTV for Business et EverPass. On attend désormais quelque chose de semblable en Europe.