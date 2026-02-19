Faut-il attendre une nouvelle Apple TV 4K 2026 à l'évènement du 4 mars ?

Alors que la conférence du 4 mars approche à grands pas, l'excitation monte autour des stars attendues comme le nouvel iPhone abordable ou les iPad rafraîchis. Pourtant, dans l'ombre de ces géants, une question persiste chez les amateurs de domotique : quid de l'Apple TV ? Le boîtier noir n'a pas vu de mise à jour majeure depuis 2022, une éternité dans le calendrier Apple. Vous êtes nombreux à nous demander si c'est le bon moment pour investir ou s'il faut patienter encore quelques semaines.

Une fiche technique qui a besoin de muscles

Soyons réalistes, l'Apple TV 4K actuelle fait encore très bien le job pour lancer votre série préférée sur Canal ou Disney+. Mais Apple ne vend plus juste un lecteur multimédia, elle vend une plateforme de services. Avec l'essor d'Apple Arcade et l'arrivée massive de titres AAA, la puce A15 Bionic commence à montrer ses limites face aux ambitions "console" de la marque.

Ce qu'on espère pour ce 4 mars, c'est un saut vers une puce A17 Pro (voire plus récent), capable de gérer le ray tracing et surtout d'encaisser les fonctionnalités d'Apple Intelligence qui demandent une puissance de calcul locale importante. Ajoutez à cela le support du Wi-Fi 7 pour un streaming sans faille, et vous auriez enfin une box taillée pour les années à venir.

Silence radio ou secret bien gardé ?

Contrairement aux iPhone ou aux Mac qui voient leurs pièces détachées fuiter des mois à l'avance, l'Apple TV reste désespérément discrète. Les rumeurs les plus solides pointent plutôt vers un "HomePad", cet hybride entre HomePod et écran tactile, qui pourrait cannibaliser l'attention s'il sortait maintenant. A bien y réfléchir, rares sont les produits Apple qui qui se voient leakés des semaines à l'avance mis à part les plus attendus comme l'iPhone, le Mac ou l'iPad. Nous sommes souvent surpris des communiqués de presse pour les "accessoires" qui fuitent très rarement avant la sortie officielle ; cela laisse une lueur d'espoir pour l'Apple TV 4K dans les prochains jours.

À la rédaction d'iPhoneSoft, on reste donc pragmatiques : les chances de voir débarquer une nouvelle Apple TV 4K début mars sont de 50/50. L'absence de bruit de couloir spécifique est souvent mauvais signe, mais avec un produit qui reste secondaire dans la gamme, Apple pourrait très bien le glisser en One More Thing ou via un simple communiqué de presse. Si vous n'êtes pas pressés, notre conseil est simple : gardez votre argent au chaud jusqu'au 4 mars. Et dans le pire des cas, le modèle actuel baissera peut-être de prix.