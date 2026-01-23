Substack lance une application Substack TV pour Apple TV (et Google TV)

Substack a dévoilé aujourd’hui en version bêta son application Substack TV, disponible sur Apple TV et Google TV. Celle-ci permet aux abonnés de regarder directement sur leur téléviseur les vidéos et livestreams publiés par les créateurs et publications auxquels ils sont abonnés.

Substack se positionne sur la vidéo

Historiquement connue comme une plateforme de newsletters, Substack a progressivement enrichi ses fonctionnalités ces dernières années : ajout de réseaux sociaux légers, support multimédia et surtout publication de vidéos autonomes.



Les créateurs peuvent désormais poster des vidéos seules ou en complément de leurs écrits : conférences, interviews, explications détaillées, courts documentaires… avec la possibilité de proposer des aperçus gratuits ou un accès entièrement paywall.



L’application Substack TV permet maintenant de profiter de ce contenu vidéo sur grand écran. Parmi les fonctionnalités disponibles au lancement :

Une section personnalisée « Pour vous » qui met en avant des vidéos issues de vos abonnements + des recommandations

Une page dédiée pour chaque publication abonnée, afin d’explorer l’ensemble de ses vidéos

L’accès est lié au niveau d’abonnement (contenu payant réservé aux abonnés payants)

Zach Taylor, Product Manager chez Substack, explique :

Aujourd’hui nous lançons l’application Substack TV sur Apple TV et Google TV. Substack est le foyer des meilleurs contenus longs — des travaux auxquels les créateurs consacrent un vrai soin et que les abonnés choisissent de lire ou regarder. Ces vidéos et livestreams stimulants trouvent désormais leur place naturelle sur le téléviseur, où l’on peut s’installer confortablement pour profiter pleinement de contenus pensés pour une immersion longue.

Fonctionnalités prévues prochainement

Substack annonce déjà plusieurs améliorations à venir :

Support des posts audio et des lectures à voix haute

Moteur de recherche et meilleure découverte

Possibilité de passer à un abonnement payant directement dans l’app

Sections séparées pour différents « shows » d’une même publication

Aperçus des contenus payants pour les abonnés gratuits

Une annonce qui divise fortement

Les réactions sous l’annonce officielle de Substack sont majoritairement négatives. De nombreux créateurs et abonnés reprochent à la plateforme de s’éloigner de son ADN (l’écrit long et soigné) pour se transformer en « énième YouTube » ou chasser des tendances imposées par les investisseurs.

Pour l’instant, Substack n’a pas apporté de réponse publique détaillée à cette vague de mécontentement. L’application est d’ores et déjà téléchargeable sur l’App Store pour iPhone, iPad et donc Apple TV.



D'ailleurs, Apple devrait bientôt lancer une nouvelle Apple TV...

