Apple TV annule The Last Frontier après une seule saison

Apple TV+ referme déjà le dossier de sa série thriller The Last Frontier. Diffusée entre octobre et décembre 2025, la production portée par Jason Clarke s'arrête brutalement après ses dix épisodes initiaux.

Une chute progressive des audiences

Le polar alaskien avait pourtant bien démarré avec un premier épisode noté 7,7 sur IMDb. Mais l'enthousiasme initial s'est rapidement essoufflé au fil des semaines. Le final diffusé début décembre n'obtient qu'une note de 6,2, révélant une désaffection progressive du public. Cette baisse d'intérêt n'a visiblement pas échappé à Apple, qui a tranché rapidement malgré un casting solide et un budget conséquent.

L'intrigue suivait Frank Remnick, marshal fédéral isolé en Alaska, confronté au crash suspect d'un avion transportant des détenus dangereux. Un pitch prometteur qui n'a manifestement pas trouvé son public.

Cette annulation vient allonger une liste déjà conséquente. Sunny, Time Bandits, Constellation ou encore Mr. Corman ont connu le même sort récemment. Apple TV+ semble adopter une stratégie plus sélective, privilégiant ses succès établis comme Severance ou Silo plutôt que d'investir dans des séries aux performances moyennes.