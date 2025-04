Apple TV+ annule la saison 5 de Mythic Quest

Apple a annoncé l'annulation de sa série comique *Mythic Quest* après quatre saisons. La série se terminera avec une finale de la saison 4 rééditée, prévue pour être diffusée plus tard cette semaine, avec une nouvelle fin pour offrir une conclusion aux fans.

Adieu les développeurs

Mythic Quest suivait l'équipe des studios fictifs Mythic Quest, où les personnages incarnés par Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Danny Pudi et David Hornsby développaient et géraient un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. La série proposait une vision humoristique et satirique de l'industrie du jeu vidéo.

Initialement, la saison 4 n'était pas prévue comme la dernière, mais les producteurs Megan Ganz, David Hornsby et Rob McElhenney ont retravaillé la fin pour faire leurs adieux. Dans une déclaration à Deadline, ils ont exprimé leur gratitude envers l'équipe, les acteurs, les fans et Apple pour avoir soutenu la vision de la série. « Les fins sont difficiles », ont-ils déclaré. « Nous sommes fiers du monde que nous avons construit et reconnaissants d'avoir l'opportunité de dire au revoir correctement. »

Une série pionnière

Lancée en février 2020 comme l'une des premières séries originales d'Apple TV+, Mythic Quest compte quatre saisons et deux épisodes spéciaux, dont un filmé à distance sur des iPhones pendant la pandémie de COVID-19. Cette annulation intervient alors que des rapports indiquent qu'Apple TV+ subit des pertes annuelles pouvant atteindre 1 milliard de dollars, Apple cherchant à développer sa plateforme de streaming.



Un spin-off, Side Quest, une mini-série de quatre épisodes explorant la vie des employés et joueurs de *Mythic Quest*, a également vu le jour. La finale originale de la saison 4, diffusée le 26 mars, s'est terminée sur un suspense, mais a maintenant été rééditée pour offrir une conclusion plus définitive.