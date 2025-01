GeForce NOW arrive sur Apple Vision Pro et Meta Quest

GeForce NOW améliore son service en transformant n'importe quel appareil en PC de jeu GeForce RTX hautes performances, dont l'Apple Vision Pro, élargissant ainsi l'accès au cloud gaming aux titres AAA sur davantage d'appareils et de régions.



Comme expliqué au CES 2025 de Las Vegas, NVIDIA devrait également introduire une application GeForce NOW native pour le Steam Deck plus tard cette année, permettant aux joueurs de profiter de leur bibliothèque Steam avec la qualité RTX.

Nouvelles machines

Les collaborations avec Apple, Meta et ByteDance vont bientôt les capacités du service de jeux en streaming GeForce NOW à des appareils comme l'Apple Vision Pro, le Meta Quest 3 et 3S et les casques Pico VR, intégrant le ray tracing et NVIDIA DLSS pour une expérience de jeu plus riche. Une bonne nouvelle pour les rares abonnés ayant un casque à la maison.

RTX sur Deck

L'intégration de GeForce NOW avec la Steam Deck permettra un streaming 4K à 60 ips avec HDR, en tirant parti des plates-formes RTX basées sur le cloud pour moins de traitement local, économisant ainsi la durée de vie de la batterie. Avec un abonnement GeForce NOW Ultimate, les utilisateurs de Steam Deck bénéficieront de DLSS 3 pour des fréquences d'images plus élevées et de NVIDIA Reflex pour une latence plus faible, garantissant une expérience de jeu de premier ordre dans diverses configurations, de la console portable au streaming TV. La firme américaine ne dit pas si ses serveurs seront équipés des cartes RTX 50.

Stream en MR

GeForce NOW prendra bientôt en charge les jeux en réalité virtuelle et mixte grâce à des partenariats, offrant des jeux immersifs sur des appareils comme l'Apple Vision Pro et le Meta Quest 3. Les membres peuvent s'attendre à jouer à des jeux sur des écrans virtuels géants avec des visuels améliorés grâce à la prise en charge de RTX et DLSS.

Nouveaux jeux AAA

De nouveaux titres AAA sont à l'horizon pour GeForce NOW, notamment « Avowed », où les joueurs explorent une île aventureuse avec un mélange de magie et d'armes, et « DOOM : The Dark Ages », proposant une histoire d'origine pour le DOOM Slayer. Ces jeux seront disponibles au lancement pour les membres Ultimate, qui pourront profiter d'une résolution allant jusqu'à 4K à 120 fps avec les technologies avancées de NVIDIA.



GeForce NOW pourrait aussi débarquer sur iOS en natif, mais pour le moment, il faudra toujours passer par Safari. Cela vaut pour l'iPhone, l'iPad et le Vision Pro. Dommage.