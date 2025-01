Comment commencer l'année par une mauvaise nouvelle : Apple aurait arrêté la production du Vision Pro de première génération, son casque de réalité mixte. Une décision prise à la fin de l'année 2024 et qui fait suite à celle qui avait déjà conduit la firme à réduire significativement la production de l'appareil plus tôt dans l'année. En cause, une demande devenue famélique.

Des ventes décevantes

Si vous vous souvenez du rapport de The Information d'octobre 2024, Apple avait fortement réduit la production du Vision Pro, avec comme cible la cessation complète de la fabrication de l'appareil d'ici la fin de l'année. La réduction de la production a d'ailleurs commencé au début de l'été, laissant à Apple suffisamment de stock pour répondre à la demande prévisible jusqu'en 2025. Il ne s'agit pas d'une stratégie inhabituelle pour Apple lorsqu'il s'agit de produits qui ne répondent pas aux attentes de vente, comme cela a été le cas avec des modèles comme l'iPhone 12 mini.

Le Vision Pro, lancé avec un prix de 3 499 $ (et 3 999 € en Europe), a fait face à une demande faible, principalement à cause de son coût élevé et d'un manque évident de contenu attrayant. Apple n'a fabriqué qu'entre 500 000 et 600 000 unités, mais les stocks ne sont toujours pas épuisés à date.



Apple a informé Luxshare, la firme chinoise chargée de l'assemblage du Vision Pro, que la production devait s'arrêter en novembre. En octobre, Luxshare produisait environ 1 000 unités par jour, une diminution notable par rapport à son rythme initial. Bien que les lignes de production ne soient pas destinées à être démantelées pour le moment, ce dispositif permet à Apple de relancer la production si la demande se révèle plus forte que prévu.

L'avenir du Vision Pro

Le Vision Pro, avec son prix élevé et son écosystème naissant, n'a pas rencontré le succès escompté, étant qualifié par Tim Cook de "produit pour les early adopters".



Bien évidemment, tout cela a influé sur le calendrier d'Apple. L'entreprise américaine a fini par mettre en pause le développement du Vision Pro de deuxième génération pour se concentrer sur une version plus abordable, visant à élargir sa clientèle. Les fournisseurs sont prêts à produire jusqu'à quatre millions d'unités de ce casque Vision standard, ce qui reste assez peu pour un produit Apple.



Des analystes comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman prévoient une deuxième génération du Vision Pro avec une puce M5 et des améliorations en intelligence artificielle, avec un lancement prévu entre l'automne 2025 et le printemps 2026, pour utiliser les stocks de composants existants. Le Vision de base serait lancé en même temps, probablement avec la puce du premier modèle.



Quoiqu'il en soit, la stratégie d'Apple est de continuer son travail dans la réalité mixte, avec comme objectif de proposer un casque à la fois performant et accessible. Reste que, même bien moins cher, nous ne sommes pas sûrs que les utilisateurs sont prêts à s'isoler dans un casque. Apple ferait mieux d'accélérer sur les lunettes intelligentes...