Apple Vision Pro : les employés en France commenceront la formation dès cet été

Si vous faites partie de ceux qui ont été acheter l'Apple Vision Pro aux États-Unis ou qui ont passé commande chez Rakuten comme nous à la rédaction (cf notre test du Vision Pro), ne comptez pas sur les Apple Store français pour obtenir de l'aide ou une réparation. En effet, les boutiques d'Apple dans notre pays ne prennent pas en charge les Vision Pro tout simplement parce que les employés n'ont pas encore été formés suite à l'absence de commercialisation. Bonne nouvelle, cela va bientôt changer !

La formation Vision Pro commencera cet été dans les Apple Store français

Selon un récent rapport de notre confrère WatchGeneration, Apple s'apprête à former les employés des Apple Store français au Vision Pro. Cette grande période de formation qui durera plusieurs jours devrait commencer dès cet été, ce qui signifie qu'une commercialisation de l'ordinateur spatial d'Apple pourrait avoir lieu à la rentrée ou avant les fêtes de fin d'année. Ce qui serait logique puisque Apple fait tout pour lancer de nouveaux produits avant Noël, la période la plus bénéfique pour les ventes !



Apple aurait entamé un appel à candidatures en interne pour que plusieurs employés dans chaque Apple Store deviennent "Training Product Event", cet événement spécial consiste à entraîner des salariés vers une formation pour apprendre à bien accompagner les clients dans leur essai du Vision Pro, mais aussi pour former d'autres employés Apple par la suite.

Dans le "Training Product Event", les salariés apprendront comment bien positionner le Vision Pro sur la tête d'un client, quels sont les gestes pour interagir avec le système visionOS, accéder aux réglages de l'appareil, basculer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, sélectionner un autre environnement virtuel... Toutes les choses basiques pour bien utiliser le Vision Pro et donner les bons conseils aux clients afin de les convaincre de commander l'appareil.



La particularité du "Training Product Event", c'est que la formation se passera à... l'Apple Park à Cupertino, en Californie. Les employés sélectionnés auront la chance de voyager aux États-Unis tout frais payé par leur employeur pour suivre cette formation. Cette approche qu'a aujourd'hui Apple avec ses boutiques françaises est exactement la même qu'avec les employés américains, eux aussi ont eu une formation spécifique à l'Apple Park, celle-ci a d'ailleurs eu lieu seulement un mois avant le lancement officiel du Vision Pro aux États-Unis.



Un détail qui a son importance, l'appel à candidatures d'Apple en France ne mentionne pas le Vision Pro, mais on imagine que l'entreprise parle bien de son ordinateur spatial dans l'annonce, car pourquoi faire déplacer autant d'employés aux États-Unis pour assister à une formation sur un produit déjà existant et commercialisé ? De plus, c'est la même approche qu'avec les employés des Apple Store américains !



Pour le moment, l'Apple Vision Pro reste une exclusivité aux États-Unis, la Chine est pressentie pour être dans la prochaine vague de lancement. En France, l'Apple Vision Pro est toujours indisponible, toutefois, un revendeur le propose à la vente, il s'agit de Rakuten.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.