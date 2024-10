Tim Cook confirme le lancement du Vision Pro en Chine en 2024

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a confirmé que le casque Vision Pro sera commercialisé en Chine dans le courant de l'année. Ce n'est pas une surprise, mais venant de la bouche du patron d'Apple, c'est toujours bon à prendre. La France figure également parmi les candidats à une sortie prochaine.

Le casque Vision Pro arrive bientôt en Chine

Répondant à une question de la presse lors du China Development Forum à Pékin, l'infatigable Tim Cook a confirmé à Reuters que le premier ordinateur spatial d'Apple sera lancé dans le pays en 2024. Il a ajouté que l'entreprise continuerait à augmenter ses investissements en recherche et développement dans le pays, probablement pour s'attirer la sympathie d'un gouvernement toujours plus protectionniste. En même temps, ils savent se montrer convaincant avec un énorme marché potentiel.

Il s'agit de la première confirmation explicite d'un pays spécifique autre que les États-Unis pour le lancement de la Vision Pro cette année. Apple indique que le Vision Pro sera lancé dans d'autres pays plus tard en 2024, mais sans fournir de calendrier plus précis ni, jusqu'à présent, indiqué exactement les régions concernées. En début de semaine, le successeur de Steve Jobs était déjà sur place, visitant le nouveau magasin Apple de Jing'an à Shanghai.

Rendez-vous en juin

Le mois dernier, Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, a déclaré qu'il pensait que le Vision Pro serait lancé à l'international avant la conférence annuelle des développeurs d'Apple, la WWDC, qui a généralement lieu au cours de la première semaine de juin. La WWDC 24 aura lieu du 10 au 14 juin d'après nos informations, avec iOS 18 comme mise à jour phare. Les rumeurs annoncent de l'IA à gogo, de la personnalisation et plus encore, faisant de cette version la plus grande évolution de l'histoire de l'iPhone. Carrément.



La France, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Chine ou encore le Japon et l'Allemagne figurent parmi les pays les plus susceptibles d'accueillir le Vision Pro. Lisez notre test du casque de réalité mixte pour patienter.