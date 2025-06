🔥 Apple dévoile visionOS 26 avec des widgets spatiaux et de l'IA

Apple vient de lever le voile sur visionOS 26, une mise à jour ambitieuse qui transforme l'expérience Apple Vision Pro en profondeur. Cette nouvelle mouture du système d'exploitation spatial repousse les limites de la réalité mixte avec des fonctionnalités inédites qui rendent les interactions quotidiennes plus immersives et personnelles. La plateforme la plus récente d'Apple passe à la vitesse supérieure sans pour autant changer drastiquement les usages.

Des widgets qui prennent vie dans l'espace

L'une des innovations les plus marquantes de visionOS 26 concerne la spatialisation des widgets. Ces éléments familiers de l'écosystème Apple franchissent une nouvelle étape en s'intégrant directement dans l'environnement physique de l'utilisateur. Contrairement aux widgets traditionnels d'iOS ou iPadOS qui restent confinés à l'écran, ces nouveaux widgets spatiaux se positionnent librement dans l'espace et conservent leur emplacement à chaque utilisation du Vision Pro. Il s'agit de la nouveauté design majeure de visionOS 26 dans la mesure où les autres systèmes comme iOS 26 ou macOS 26 Tahoe s'inspirent déjà de la plateforme Vision.

Cette approche révolutionne la personnalisation de l'espace de travail virtuel. Les utilisateurs peuvent désormais décorer leur environnement avec des horloges au design distinctif, des conditions météorologiques locales, leurs photos préférées sous forme de panoramas spatiaux, ou encore un accès rapide à leurs playlists Apple Music favorites. La customisation s'étend aux aspects visuels avec des options pour ajuster la largeur du cadre, la couleur et la profondeur de chaque widget.

L'application Widgets dédiée facilite la découverte de ces nouveaux éléments, incluant ceux provenant d'applications iOS et iPadOS compatibles. Les développeurs disposent également de WidgetKit pour créer leurs propres widgets spatiaux, ouvrant la voie à des expériences personnalisées inédites.

L'intelligence artificielle au service de la profondeur visuelle

visionOS 26 introduit les "Spatial Scenes", une technologie qui exploite l'intelligence artificielle générative pour transformer les photos traditionnelles en expériences immersives à plusieurs perspectives. Cette innovation utilise un algorithme d'IA avancé combiné à la profondeur computationnelle pour créer l'illusion que l'utilisateur peut se pencher et regarder autour de ses souvenirs photographiques.

Cette fonctionnalité s'intègre naturellement dans l'app Photos, l'app Spatial Gallery et Safari, permettant aux utilisateurs de redécouvrir leurs souvenirs sous un angle totalement nouveau. Les développeurs peuvent également exploiter l'API Spatial Scene pour enrichir leurs applications. Zillow a d'ailleurs été parmi les premiers à adopter cette technologie dans leur app Zillow Immersive, offrant aux utilisateurs la possibilité de visiter virtuellement des biens immobiliers avec une profondeur et une dimension saisissantes.

La navigation spatiale dans Safari mérite également une attention particulière. Les utilisateurs peuvent activer le mode de navigation spatiale pour transformer les articles web, masquer les distractions et révéler des scènes spatiales qui s'animent au défilement. Les développeurs web peuvent désormais intégrer des modèles 3D directement dans leurs pages, permettant aux visiteurs d'interagir avec des objets tridimensionnels sans quitter leur navigateur.

Des expériences partagées et des Personas réinventés

Le volet collaboratif de visionOS 26 franchit un cap décisif avec la possibilité pour plusieurs utilisateurs d'Apple Vision Pro de partager des expériences spatiales dans la même pièce physique. Cette nouveauté transforme radicalement les usages collectifs : regarder un film en 3D ensemble, jouer à des jeux spatiaux ou collaborer sur des projets professionnels devient naturel et fluide. La connexion avec des participants distants via FaceTime enrichit encore ces possibilités, créant un pont entre présence physique et virtuelle.

Dassault Systèmes illustre parfaitement ce potentiel avec leur application 3DLive, qui permet de visualiser des conceptions 3D complexes tant avec des collègues présents physiquement qu'avec des équipes distantes. Cette approche hybride répond aux besoins modernes de collaboration internationale.

Les Personas connaissent une transformation remarquable grâce aux progrès du rendu volumétrique et de l'apprentissage automatique. Ces avatars numériques gagnent en expressivité et en netteté, avec des profils latéraux complets et une reproduction fidèle des cheveux, cils et teint. Le processus de création reste instantané mais s'enrichit d'options d'ajustement et de prévisualisation spatiale, incluant le choix parmi plus de 1 000 variations de lunettes.

visionOS 26 élargit également les possibilités de contenu avec le support natif des formats 180 degrés, 360 degrés et grand angle provenant d'Insta360, GoPro et Canon. Cette compatibilité étendue permet aux créateurs de contenu d'exploiter pleinement leurs équipements existants pour produire des expériences immersives sur Vision Pro.

L'intégration des manettes PlayStation VR2 Sense ouvre de nouvelles perspectives ludiques. Ces contrôleurs apportent un suivi de mouvement haute performance à 6 degrés de liberté, la détection tactile des doigts et le support des vibrations, élargissant considérablement le catalogue de jeux compatibles.

Dans le domaine professionnel, visionOS 26 introduit des API spécialisées et des outils de gestion avancés. Le partage d'appareils en équipe simplifie la gestion d'un parc de Vision Pro, tandis que la synchronisation sécurisée des données oculaires, gestuelles et des paramètres d'accessibilité via iPhone facilite la migration entre appareils. L'API Protected Content garantit la confidentialité des documents sensibles en empêchant la copie, les captures d'écran et le partage d'écran.

L'accessoire Logitech Muse, conçu spécifiquement pour Apple Vision Pro, étend les possibilités d'interaction précise dans les applications de collaboration comme Spatial Analogue. Apple Intelligence s'enrichit également avec des mises à jour d'Image Playground et l'ajout de nouvelles langues, consolidant l'écosystème international du Vision Pro.

Cette mise à jour majeure confirme la vision d'Apple pour l'informatique spatiale, transformant progressivement notre façon d'interagir avec le contenu numérique et de collaborer dans des environnements mixtes.