L'Apple Vision Air sortirait dès cette année

Les rumeurs récentes concernant le prochain casque "Vision" d’Apple se précisent : un Apple Vision Air plus léger et plus abordable est en développement et pourrait être lancé dès la fin de 2025 ou début 2026. Selon Mark Gurman, Apple travaille sur deux successeurs au Vision Pro : un modèle léger à un prix plus accessible et une version connectée à un Mac pour des applications nécessitant une réactivité maximale, comme les jeux VR. Le Vision Air léger serait le premier à sortir, avec une arrivée potentielle entre fin 2025 et mi-2026. Malgré les ventes décevantes du Vision Pro, Apple reste engagé dans sa vision de la réalité mixte.

Un virage rapide après l’incertitude

Il y a encore quelques mois, la feuille de route d’Apple pour Vision semblait floue, notamment en raison des ventes plus que décevantes (mais pas surprenantes pour nous). La rapidité signalée du développement de Vision Air montre l’urgence d’Apple à corriger les principaux défauts du Vision Pro — son poids et son coût — tout en maintenant son élan sur le marché de la réalité mixte. Pour le moment, la productivité d'un Vision Pro est loin de celle d'un Mac, le casque étant bien pour le divertissement, mais c'est à peu près tout.

Notre avis

La poussée d’Apple vers un Vision Air plus léger et moins cher est une réponse aux difficultés du Vision Pro sur le marché. Un lancement d’ici fin 2025, potentiellement accompagné d’une mise à jour majeure de visionOS 3, pourrait redynamiser la gamme de produits. Cependant, réduire les coûts pourrait impliquer des compromis. Des fonctionnalités comme EyeSight (l'écran externe), les écrans 4K ou les caméras avancées seront-elles revues à la baisse ?



En cas de succès, Vision Air pourrait couronner une année phare pour la gamme "Air" d’Apple en 2025, aux côtés du MacBook Air M4, du très attendu iPhone 17 Air et de l’iPad Air M3. Reste à savoir comment Apple va préserver l'expérience de son casque.



PS : la firme pourrait enchaîner en 2027 avec des lunettes AR plus légères, type Ray-Ban de Meta.