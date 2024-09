Nouveaux jeux VR sur Vision Pro : Job Simulator et Vacation Simulator !

Belle journée pour les (rares) possesseurs d'un Vision Pro avec l'arrivée de deux références de la VR : Job Simulator et Vacation Simulator.



Signés du studio Owlchemy Labs, les deux titres sont disponibles sur Steam VR, Oculus et PlayStationVR depuis quelques années, mais leur portage pour le casque d'Apple tire parti de la technologie de pointe pour proposer un gameplay aussi immersif qu'intuitif.

Le jeu de réalité virtuelle humoristique où vous êtes le « boulet » du « boulot » débarque sur le Vision Pro. Job Simulator est un jeu VR dans lequel l'automatisation et les robots ont remplacé tous les emplois humains. Les joueurs peuvent revivre ce que c'était que de travailler en tant qu'humain grâce à des reconstitutions pas si historiquement exactes d'emplois tels que secrétaire, chef cuisinier et magasinier, etc.

Vacation Simulator (Jeu, simulation, v1.0, 2,5 Go, iOS 1.0, Owlchemy Labs)

La dernière expérience en réalité virtuelle d’Owlchemy Labs, le studio derrière Job Simulator, s'appelle Vacation Simulator.

Comme son nom l'indique, Vacation Simulator permet de simuler des vacances. Les activités comprennent la sculpture sur glace, la natation, le tricotage de moufles, la construction d'hommes des neiges, le yoga, la peinture, la prise de selfies et bien d'autres choses encore dans des scènes de forêt, de montagne et de plage.



Libérez votre bande passante et atteignez l’ultime état de relaxation dans les vagues, les guimauves, les boules de neige et les égoportraits ! L'opposé complet de Job Simulator, mais toujours avec un humour décalé délicieux.

Télécharger Vacation Simulator à 34,99 €