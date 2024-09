PS Plus : les jeux gratuits de décembre avec LEGO 2K Drive, Sable et Powerwash Simulator

Les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de décembre 2023 sont déjà connus. Après Mafia 2, Aliens Fireteam Elite et Dragon Ball The Breakers, les joueurs abonnés au PS+ peuvent se réjouir de pouvoir mettre la main sur LEGO 2K Drive, Sable et Powerwash Simulator pour PS4 et / ou PS5.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Attention, le PS Plus a augmenté ses prix.

Si vous êtes abonné au service "PS Plus", peu importe le forfait (standard, extra ou premium), vous pouvez récupérer tous les titres offerts de manière gratuite, si tant est qu'il vous reste de la place sur votre disque dur (sinon vous pouvez les ajouter à votre bibliothèque et les récupérer plus tard). À noter que vous les gardez tant que vous restez membre. A contrario, vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents si vous ne les avez pas récupérés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en décembre 2023

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 5 décembre au 1er janvier 2024 :

LEGO 2K Drive | PS4/PS5

Powerwash Simulator | PS4/PS5

Sable | PS5

LEGO 2K Drive | PS4/PS5

Explorez le vaste monde ouvert de Bricklandia dans une aventure de conduite Lego plutôt originale. Participez à des courses sur différents terrains, y compris les rues des villes, les océans et les déserts, tout en construisant vos véhicules idéaux. Dans Lego 2K Drive, vous avez le choix entre le mode histoire, le coop en local ou jusqu'à cinq amis en ligne dans les modes multijoueurs compatibles avec le crossplay. Avec une variété de mini-jeux et de quêtes secondaires, un divertissement sans fin centré sur les véhicules est au bout de vos doigts.



LEGO 2K Drive a un grand potentiel, entre Mario Kart et Forza Horizon, offrant un mode histoire amusant mais souffrant d'un manque de profondeur. Le jeu séduit par son gameplay dynamique et son excellent mode Création, mais déçoit par ses circuits manquant d'identité et l'accent mis sur les microtransactions.

Powerwash Simulator | PS4/PS5

Prenez votre fidèle nettoyeur haute pression et débarrassez-vous de la saleté sur les véhicules, les bâtiments, les parcs et bien plus encore. PowerWash Simulator est un jeu de nettoyage satisfaisant où le stress est faible et la pression de l'eau élevée. Utilisez vos gains en tant que nettoyeur professionnel pour améliorer votre collection de nettoyeurs, de buses, de liquides de nettoyage et d'extensions, ce qui vous permettra de vous attaquer à de plus gros travaux et de les laisser étincelants de propreté avec une plus grande efficacité. Laissez votre marque sur la ville de Muckingham couverte de saleté, seul ou avec des amis en coopération en ligne.



Bizarrement, c'est LE jeu du mois. Fun, surprenant et addictif, Powerwash est à tester !

Sable | PS5

Embarquez pour un voyage unique et inoubliable et guidez Sable dans son vol à voile, un rite de passage qui l'emmènera à travers de vastes déserts et des paysages envoûtants, surmontés de vestiges de vaisseaux spatiaux et d'anciennes merveilles.

Explorez les dunes sur votre hoverbike, escaladez des ruines monumentales et rencontrez d'autres nomades tout en déterrant des mystères oubliés depuis longtemps et en découvrant qui elle est vraiment derrière son masque. Avec son style artistique unique et sa bande-son originale signée Japanese Breakfast, plongez dans le monde de Sable et explorez tout à votre rythme.



Sable est visuellement saisissant, avec un look à la Mœbius. Il offre également une expérience d'exploration riche, marquée par une grande liberté et des mystères captivants. Malgré tout, il n'arrive pas à capter l'attention de tous les joueurs.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation Plus" est disponible depuis de nombreuses années pour les joueurs sur PS4 et PS5. À travers ses trois offres, les abonnés peuvent bénéficier de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, ainsi qu'à une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. De plus, le service offre la possibilité de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.