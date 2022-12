PS Plus : les jeux gratuits de décembre dont Mass Effect, Divine KO et Biomutant

Après plusieurs mois assez décevants, les joueurs PS5 et PS4 abonnés au service en ligne de Sony vont trouver trois jeux intéressants en ce mois de décembre 2022. Le constructeur japonais propose cette fois de combattre les dieux dans Divine Knockout: Founder’s Edition, qui sort directement sur PlayStation Plus, de sauver la galaxie dans Mass Effect Édition Légendaire, et d'explorer un monde post-apocalyptique dans Biomutant.



Ainsi, les joueurs possédant un abonnement PS+ Premium, un abonnement PS+ Extra ou un abonnement PS+ Essential, vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro.

Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger gratuitement tous les jeux gratuits, comme à chaque fois. À noter que vous les gardez dans votre bibliothèque tant que vous restez membre et vous ne pouvez pas récupérer les titres des mois précédents.

Les jeux gratuits sur PlayStation en décembre 2022

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 6 décembre 2022 (jusqu'au 2 janvier) :

Divine Knockout: Founder’s Edition (PS4, PS5)

Mass Effect Édition Légendaire (PS4)

Biomutant (PS4, PS5)

Une fournée assez intéressante, en tout cas plus que le mois dernier. Voyons ces jeux mensuels d’un peu plus près !

Divine Knockout: Founder’s Edition | PS4, PS5

Disponible en exclusivité sur le PlayStation Plus, ce jeu de plateforme et de combat propose une approche plutôt originale. Pour les vaincre, il faudra d'abord blesser vos adversaires pour les rendre vulnérables, puis les expulser hors de l’arène dans une perspective à la troisième personne. Pour cela, vous pouvez choisir parmi 10 dieux jouables : Hercule lancera des rochers à mains nues, tandis que Thor peut faire tournoyer Mjölnir. Chaque arène de combat propose des caractéristiques propres desquelles découlent des mécaniques spécifiques.



Profitez de différents types de partie en mode Arcade à 3 contre 3 avec des amis, ou affrontez d’autres joueurs dans des duels impitoyables en 1c1 ou 2c2. DKO est compatible avec le cross-play et la cross-progression, et la Founder’s Edition permet de débloquer du contenu bonus et pour le jeu, ainsi qu’une skin thématique à utiliser dans Smite.

Mass Effect Édition Légendaire | PS4

Doit-on présenter la légende du commandant Shepard ? Redécouvrez la trilogie mythique grâce à Mass Effect Édition Légendaire ! Cette version entièrement remastérisée et optimisée en 4K Ultra HD inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels.



C'est probablement LE jeu du mois, avec son univers incroyablement riche et détaillé dans lequel vos décisions auront des conséquences drastiques sur le déroulement de l’aventure. Attention cependant, le premier Mass Effect, bien qu'amélioré, contient toujours ses défauts d'antan comme un gameplay parfois frustrant, des temps de chargement un peu long et un inventaire pénible. Mais, pour un "vieux" jeu, Mass Effect reste un MUST.

Biomutant | PS4, PS5

Dernier titre, Biomutant qui offre un mélange de combat rapproché, de jeu de tir et de capacités de mutant en monde ouvert. Proposant une fable post-apocalyptique sur le thème du kung-fu, il se montre plutôt réussi.



Une épidémie sévit partout autour de vous et l’Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde dans la tourmente et influez sur son sort : allez-vous devenir son sauveur, ou le précipiter vers un destin plus sombre encore ?



Reprogrammez votre structure génétique pour modifier votre apparence et votre style de jeu, et combinez différentes pièces pour créer vos propres armes, revolvers ou fusils, de façon à taillader, écraser ou perforer vos ennemis. Un jeu qui permet également de tester la 4K HDR sur PS5...

C'est quoi le PS Plus ?

Le PlayStation Plus est le service par abonnement accessible aux joueurs sur PS4 et PS5. Au travers de trois niveaux d'abonnement, vous pouvez profiter de jeux gratuits chaque mois, de centaines de titres PlayStation, d'une liste de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3, et même de la lecture en streaming pour jouer sur un écran déporté comme un iPad, un Mac ou une TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le nouveau PlayStation Plus est ventilé ainsi : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d’environ 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.



Rappelons que les abonnés possédant une PlayStation 5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.