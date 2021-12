PS Plus : les jeux gratuits de décembre dont Godfall et LEGO DC Super Villains

Les abonnés au PS Plus ont du patienter un peu plus que d'habitude pour découvrir les jeux gratuits sur PS4 et PS5. Après un mois de novembre plutôt médiocre, Sony propose des titres plus intéressants comme Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell et LEGO DC Super Villains.

Quels sont les jeux gratuits du PS Plus en décembre 2021 ?

Voici ce que le PlayStation Plus réserve aux abonnés pour le mois de décembre 2021 (dont l'abonnement est en promo actuellement) :

Godfall: Challenger Edition (PS4/PS5)

Mortal Shell (PS4)

LEGO DC Super Villains (PS4)

Ceux-là sont encore disponibles :

The Walking Dead: Saints & Sinners (PS VR)

(PS VR) The Persistence (PS VR)

(PS VR) Until You Fall (PS VR)

Godfall | PS5/PS4

Godfall était le premier jeu PS5 présenté officiellement en 2019. Il s'agit d'un action-RPG fort bien réalisé avec un bestiaire aussi divers qu'intéressant.



Si la claque “Next Gen” n'est pas évidente, force est de constater que les panoramas offerts valent le coup d'oeil et que le plaisir de jeu est là, du moins sur les premières heures. Ensuite, certains trouveront le jeu répétitif malgré un système de combat plutôt exigeants et un contenu généreux. Malheureusement, vous n'aurez pas ici le mode histoire classique. La Challenger Edition se focalise sur trois modes de jeu uniques : Porteur de Lumière, Pierrêves et La Tour des Épreuves infinies. Ces trois modes sont disponibles une fois le jeu fini, mais vous aurez des armes mortelles et des points de compétences à votre disposition et vous pourrez jouer en co-op à trois joueurs maximum pour faire étalage de vos compétences, affiner votre équipement et écraser vos adversaires.

Lego DC Super-Villains | PS4

Que c’est bon d’être méchant… Embarquez dans la nouvelle aventure DC Lego en devenant le plus grand vilain que l’univers ait connu.

LEGO DC Super-Villains reprend les codes de la franchise, sans prise de risque, mais de manière efficace. Un jeu accessible, rempli de héros (160 !) et au ton délicieusement décalé. Le tout joliment enrobé. Facile mais plaisant. Jouable sur PS5 également.

Mortal Shell | PS4

Enfin, Mortal Shell est un autre RPG d’action qui, cette fois, mise tout sur le solo. Un jeu qui veut mettre votre santé mentale et votre résilience à rude épreuve.

Un Souls Like doté d'une belle personnalité qui fait mouche grâce à son système de découverte et ses combats qui nous font ressentir chaque impact. Si certains lui reprochent l'absence de parades, ses mécaniques d'endurcissement, de détermination et de contre-parfait rendent les joutes très tactiques.



Un titre très bien construit et qui, malgré un petit budget, à su séduire de nombreux joueurs aguerris. Jouable sur PS5 également.

Comment télécharger les jeux du PS Plus ?

Pour rappel, le "PlayStation Plus" est un service d’abonnement payant proposé par Sony sur ses consoles vous donnant accès chaque mois à des jeux gratuits à télécharger et vous permet de jouer en ligne en multijoueur.



Les abonnés possédant une PS5 peuvent même profiter de nombreux jeux supplémentaires gratuits via la Collection PS Plus qui regroupe des classiques comme God of War, Uncharted 4, Resident Evil, The Last of Us, etc.