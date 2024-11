PS Plus : les jeux gratuits de décembre It Takes Two, Aliens: Dark Descent et Temtem

Voici les nouveaux jeux gratuits du "PS+" du mois de décembre 2024. Après les titres du mois dernier (Hot Wheels Unleashed 2, Ghostwire: Tokyo et Death Note), Sony propose It Takes Two, Aliens: Dark Descent, et Temtem. De quoi embarquer pour des aventures coopératives hilarantes, affûter son sens de la stratégie, et découvrir de nouvelles espèces à apprivoiser.



Ainsi, les utilisateurs ayant une console de Sony vont pouvoir ajouter tous ces jeux à leur bibliothèque sans dépenser un euro. Pour mémoire, le PS Plus a augmenté ses prix.

Tous les abonnés au "PS Plus", quel que soit leur niveau (standard, extra ou premium), peuvent obtenir gratuitement les titres offerts chaque mois, à condition d'avoir suffisamment d'espace sur le disque dur de leur PlayStation. Si l'espace manque, il est possible de les ajouter à votre bibliothèque et de les télécharger ultérieurement. Ces jeux restent accessibles tant que vous êtes membre. En revanche, les titres des mois précédents ne peuvent plus être récupérés si vous ne les avez pas ajoutés à temps.

Les jeux gratuits sur PlayStation en novembre 2024

Voici les trois jeux qui seront offerts à partir du 5 novembre 2024 à tous les abonnés :

🫂 It Takes Two

🪖 Aliens: Dark Descent

🏝️ Temtem

It Takes Two | PS4, PS5

Conçu spécifiquement pour le jeu coopératif, It Takes Two propose une aventure mêlant plateforme et action. Choisissez de jouer en local ou en ligne avec un écran divisé, et invitez un ami à se joindre gratuitement grâce au Pass ami. Vous incarnerez Cody et May, un couple en crise transformé en poupées par un sortilège. Dans un monde fantastique où l'imprévu est roi, ils doivent collaborer pour sauver leur relation en déclin. Chaque niveau introduit des compétences uniques à chaque personnage, vous forçant à coopérer pour surmonter des défis loufoques. Affrontez un gang d'écureuils, pilotez des sous-vêtements, jouez les DJ, ou traversez une boule à neige en luge. Plongez dans une histoire touchante et humoristique qui marie narration et gameplay pour une expérience métaphorique unique.



Une aventure spectaculaire avec d'excellentes mécaniques, avec cette touche de créativité et d'espièglerie qui font mouche ! Notre coup de coeur du mois !

Aliens: Dark Descent | PS4, PS5

Luttez pour la survie de votre escouade contre l'ennemi le plus redoutable de l'humanité. Aliens: Dark Descent est un jeu de stratégie avec des combats en temps réel. En tant que commandant d'une escouade de Marines Coloniaux, votre mission est de contenir une infestation de Xénomorphes sur la lune Lethe. Dirigez vos troupes contre les légendaires Xénomorphes, des agents corrompus de Weyland-Yutani et d'autres créatures inédites de l'univers Alien. Explorez des niveaux ouverts, éliminez les ennemis avec tactique et intuition. Attention, vos ennemis s'adaptent et vous traquent. La mort est permanente ici.



L'un des meilleurs jeux Aliens de tous les temps. Un RTS de survie intrigant, inspiré et imaginatif !

Temtem | PS5

L'objectif de tout enfant est de devenir un dresseur de Temtem, d'explorer les six îles de l'Archipel Aérienz, de découvrir de nouvelles espèces et de se faire des amis. Maintenant, c'est votre tour de vivre cette aventure. Capturez de nouveaux Temtem sur les îles flottantes d’Omninésie, défiez d'autres dresseurs sur les plages de Deniz, ou échangez avec vos amis sur les plaines de Tucma. Faites échouer les plans du Clan Belsoto, battez les huit Maîtres de Dojo et devenez le meilleur dresseur de Temtem de l'Archipel !

Ce n'est pas un clone de Pokémon, il est vraiment intéressant.

C'est quoi le PS Plus ?

L'abonnement "PlayStation+" est disponible depuis des années pour les utilisateurs de PS4 et PS5 (et de PS5 Pro). Avec ses trois niveaux d'abonnement, les membres peuvent profiter de jeux gratuits chaque mois, accéder à une vaste bibliothèque de jeux PlayStation, et découvrir une sélection de jeux rétro allant de la PS1 à la PS3. En outre, le service permet de jouer en streaming sur des écrans externes tels que l'iPad, le Mac ou la TV.

Quelles sont les 3 offres PS Plus ?

Le service PlayStation Plus (nouvelle version) se décompose en trois parties : Essential (8,99€ / mois), Extra (13,99€ / mois) et Premium (16,99€ / mois). Mais les prix vont bientôt grimper. Le premier offre les mêmes avantages que l’ancien PS Plus (jeu en ligne, sauvegarde dans le cloud, 3 ou 4 jeux gratuits chaque mois, réductions exclusives via PlayStation Store). Le second profite en plus d’un catalogue d'un peu plus de 400 titres PS4 | PS5. Et le troisième rajoute les classiques (PSP, PS1, PS2, PS3), la lecture d’une sélection de jeux à distance grâce au streaming et des démos exclusives pour tester une poignée de blockbusters.