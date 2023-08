Augmentation de prix pour l'abonnement PS Plus de PlayStation !

Mauvaise nouvelle pour les millions de joueurs PlayStation à travers la planète. Dans quelques jours, l'abonnement Essential (basique) 12 mois va devenir plus cher. On parle tout de même d'une augmentation de 12 €. C'est pire pour les deux autres abonnements ! Le plus douloureux ici, c'est qu'il n'y a même pas un petit avantage supplémentaire en échange...

Fatiguant…

Ni vu ni connu, PlayStation vient d'annoncer une hausse de prix pour l'abonnement annuel (12 mois) au PS Plus. En fin de page de son article de blog présentant les trois jeux gratuits du mois de septembre, la société mentionne les nouveaux tarifs pour le monde entier.



À partir du 6 septembre, l'abonnement PlayStation Plus Essential de 12 mois coûtera 71.99 € contre 59.99 € actuellement. Une augmentation nette de 12 € ! Les deux formules plus onéreuses, PS Plus Extra et PS Plus Premium passent à 125.99 € (+26 €) et 151.99 € (+40 €).

Sony précise qu'il sera toujours plus intéressant de passer par l'abonnement 12 mois que celui de 6 mois ou 3 mois. L'augmentation de prix ne prendra pas effet avant le renouvellement automatique pour les joueurs qui ont déjà un abonnement annuel en cours.



PlayStation informera ses abonnés par mail dans les jours à venir et apportera bientôt plus de précisions via son site web. En attendant, nous devons seulement nous contenter de la fameuse phrase banale "un prix plus fort qui permet de continuer d'apporter des jeux de qualité aux joueurs".



Qu'elle semble loin l'époque où c'était gratuit pour jouer en ligne sur PlayStation…



Récapitulatif des tarifs pour le PlayStation Plus (12 mois) :