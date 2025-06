Les manettes PS VR2 confirmées sur visionOS 26

L'Apple Vision Pro prend actuellement en charge les manettes de jeu classiques des Xbox et PlayStation, mais uniquement pour les jeux Apple Arcade. Cependant, cela pourrait bientôt changer, selon un nouveau rapport confirmant qu'Apple prévoit d'ajouter la prise en charge des manettes spatiales avec une future mise à jour de visionOS 26.

Une bonne nouvelle pour les joueurs

En décembre 2024, nos amis de Bloomberg suggéraient qu'Apple avait contacté Sony pour intégrer la prise en charge de la manette PlayStation VR. À l'époque, il était également rapporté qu'Apple avait approché des développeurs tiers pour encourager la création de plus de jeux pour son casque de réalité mixte, avec le support des manettes comme incitation.

Cette fois, un rapport de 9to5mac semble confirmer cette rumeur, indiquant qu'Apple prévoit d'informer les utilisateurs lorsqu'un jeu pour l'Apple Vision Pro nécessite une manette spécifique. Au lieu du badge actuel "manette requise" visible pour certains titres, une future version de visionOS indiquerait si un jeu nécessite une manette Xbox, PlayStation ou "spatiale", comme celle du PlayStation VR2. L'ajout de la prise en charge des manettes de réalité virtuelle et l'encouragement des développeurs à créer davantage de jeux VR pour la plateforme "Vision" pourraient stimuler les ventes du casque de la société qui en a bien besoin. La prise en charge des manettes pourrait compléter la détection des mouvements oculaires et manuels de l'appareil, attirant ainsi plus de développement pour les jeux et autres applications. On pense immédiatement à des titres comme Half-Life Alyx.



Cependant, il reste à voir quand tout cela sera mis en place. Pour le moment, rien n'est confirmé quant à une présentation imminente. Apple dévoilera la prochaine génération de visionOS 26 (et non visionOS 3 pour aligner la numérotation de tous les systèmes Apple dont iOS 26) lors de la WWDC le 9 juin 2025, nous n'avons donc que quelques jours à patienter avant le keynote de lundi prochain, en direct sur iPhoneSoft / iSoft.