Sony dévoile le FlexStrike, son premier stick arcade sans fil pour PS5

Sony dévoile plus de détails sur son FlexStrike, le stick arcade sans fil officiel qui marquera l'entrée du constructeur japonais sur ce marché spécialisé. Anciennement connu sous le nom de Project Defiant, ce périphérique vise directement les amateurs de jeux de combat avec des fonctionnalités pensées pour la compétition.

Un premier stick arcade signé PlayStation

Le FlexStrike représente une nouveauté pour Sony Interactive Entertainment, qui n'avait jamais conçu de stick arcade auparavant. Compatible PS5 et PC (pas de mention de Mac pour le moment), il mise sur la technologie PlayStation Link pour offrir une connexion sans fil à latence ultra-faible, un point crucial pour les joueurs compétitifs. L'appareil peut également fonctionner en filaire via USB-C pour ceux qui préfèrent cette option.

Le design privilégie l'ergonomie avec des angles étudiés et une base antidérapante, tandis que la personnalisation reste au cœur de l'expérience. Les bagues de restriction — permettant de choisir le pattern du stick — interchangeables (rondes, carrées et octogonales) se remplacent sans outil et se rangent directement dans le stick. Les touches mécaniques et le pavé tactile DualSense complètent l'ensemble, permettant aux joueurs de garder tous leurs repères PlayStation.

Des fonctionnalités pensées pour l'écosystème PlayStation

L'intégration dans l'univers PlayStation constitue l'un des atouts majeurs du FlexStrike. Un seul adaptateur USB PS Link peut gérer simultanément le stick et un casque Pulse Elite ou des écouteurs Pulse Explore, simplifiant les branchements lors des sessions de jeu.

Sony a également pensé aux sessions multijoueurs locales en permettant la connexion de deux FlexStrike via un unique adaptateur. Le stick peut coexister avec une manette DualSense connectée, pratique pour naviguer dans les menus entre les combats. Les options de verrouillage empêchent les appuis accidentels, un détail qui peut faire la différence en tournoi.

Le FlexStrike sera présenté pour la première fois lors de l'Evo 2025 à Las Vegas, avant une commercialisation prévue en 2026. Sony entre ainsi sur un marché dominé par des marques spécialisées comme Razer ou Hori, avec l'ambition de séduire grâce à son intégration native dans l'écosystème PlayStation. On ne connaît pas le prix, mais on s'attend évidemment à ce que ce soit cher comme en témoignent les dernières augmentations de prix des PS5.