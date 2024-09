Sony dévoile la PS5 Pro à 799,99€ avec 2 To, GPU amélioré, ray-tracing avancé, de l'IA, 8K...

C'est désormais officialisé, Sony a dévoilé aujourd'hui la PlayStation 5 Pro, une nouvelle console qui se veut plus puissante et capable de répondre plus facilement aux exigences des joueurs. Comme son nom l'indique, la PS5 Pro sera évidemment plus coûteuse que le modèle standard, comptez 799,99€ minimum pour la version sans le lecteur.

La PS5 Pro est bientôt disponible en précommande

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Sony a officiellement levé le voile sur la PS5 Pro, une version surpuissante et améliorée de la PlayStation 5, prévue pour une sortie le 7 novembre 2024. Avec des caractéristiques techniques impressionnantes, cette nouvelle console vise à repousser les limites du jeu vidéo en attendant l’arrivée de la future PS6. Elle s’offre d’ailleurs une triple bande comme vue dans une fuite la semaine dernière.



Comme l'a expliqué Mark Cerny, la PS5 Pro se distingue par ses performances nettement supérieures à celles de la version originale. Grâce à un GPU 67 % plus performant et une mémoire 28 % plus rapide, le rendu des jeux sera 45 % plus fluide, pile ce que recherchent les joueurs. Cette amélioration technique promet une expérience en 4K sans compromis, avec des temps de chargement réduits et une gestion étonnante des effets graphiques avancés.

Ray Tracing avancé et intelligence artificielle

L’une des grandes nouveautés de la PS5 Pro réside dans son ray-tracing amélioré, les utilisateurs pourront bénéficier de réflexions et réfractions de la lumière deux à trois fois plus réalistes, ce qui va renforcer l’immersion dans les environnements de jeu. Sony introduit également une technologie d’intelligence artificielle, le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), voici ce que dit l'équipe de PlayStation au sujet du concurrent du DLSS de NVIDIA :

Nous présentons également PlayStation Spectral Super Resolution, une technologie de mise à l'échelle de la résolution pilotée par l'IA qui utilise une technologie basée sur l'apprentissage automatique pour fournir une clarté d'image ultra nette en ajoutant une quantité extraordinaire de détails.

Bien entendu, les studios de Sony ont mis à jour leurs jeux pour tirer parti de ces améliorations. La présentation a mis en avant The Last of Us Part 2 Remastered, Ratchet and Clank : Rift Apart, Horizon Forbidden West et Marvel's Spider-Man 2 parmi les jeux qui bénéficieront d'une fidélité visuelle et/ou d'une fréquence d'images améliorées. Les partenaires tiers profiteront également de la puissance supplémentaire de la PS5 Pro, avec des patchs pour Alan Wake 2, Assassin's Creed : Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2 et Final Fantasy 7 Rebirth. Les jeux qui ont été corrigés ou développés pour le nouveau système porteront un label PS5 Pro Enhanced.



Parmi les autres fonctionnalités, on trouve un outil d'optimisation des jeux qui pourrait améliorer ou stabiliser les performances de plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles, selon Sony. Cette fonction pourrait également améliorer les performances des jeux PS5 qui ne sont pas explicitement améliorés pour la Pro. La société ajoute que son outil Enhanced Image Quality améliorera également la résolution de certains jeux PS4. Parmi les autres caractéristiques, citons le Wi-Fi 7, la fréquence de rafraîchissement variable et la prise en charge des résolutions 8K.



Sony a réussi à rendre la PS5 Pro plus puissante sans la rendre plus grande que le colossal modèle original. Elle a la même hauteur que la PS5 d'origine et la même largeur que le modèle actuel, la PS5 Slim. En plus d'une manette DualSense et du génial Astro's Playroom, la PS5 Pro est équipée d'un espace de stockage intégré de 2 To, ce qui représente une belle amélioration par rapport au 1 To des modèles précédents.

Prix et date de sortie officiels

La PS5 Pro sera disponible en deux versions :

Version digitale : 799,99€ 2 To.

: 799,99€ 2 To. Version avec lecteur de disque amovible : 920€ (en ajoutant le lecteur de disque vendu séparément pour 120€)

À travers cette approche tarifaire, PlayStation cherche clairement à décourager les joueurs d'investir dans une PS5 Pro avec lecteur de disque amovible. Déjà que le prix de 799€ est assez élevé, il ne fait aucun doute que peu de joueurs auront les moyens ou même l'envie de dépenser près de 1000€ pour pouvoir acheter des jeux en physique chez des revendeurs. La PS5 Slim a encore de beaux jours devant elle.



Rendez-vous le 26 septembre sur le site de PlayStation Direct pour la précommande de la PS5 Pro, la disponibilité et les premières livraisons auront lieu le 7 novembre 2024.