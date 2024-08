Apple présente la nouvelle puce M4

Une belle journée pour la communauté Apple. La marque vient de lancer des nouveaux iPad dont un iPad Pro qui se paye le luxe d'être le premier appareil floqué d'une pomme croquée à intégrer une puce M4. Apple Silicon franchit une nouvelle étape, voici quelques chiffres pour l'illustrer.

M4 : vers l'infini et au-delà

En dévoilant son iPad Pro 2024, Apple a également présenté sa toute nouvelle puce M4, à peine six mois après la M3. Grâce à sa gravure en 3 nanomètres de deuxième génération, elle va encore plus loin dans l'efficacité énergétique, un point sur lequel Apple semble imbattable. Le système compte 28 milliards de transistors dans une seule puce.



Bien évidemment, elle propose une puissance encore plus accrue que la puce M3. Un nouveau CPU intégrant jusqu'à 10 cœurs (4 cœurs performance + 6 cœurs haute efficacité énergétique) ainsi qu'un nouveau GPU 10 cœurs, de quoi offrir une architecture GPU de nouvelle génération à l'iPad Pro. Mise en cache dynamique, ray tracing ou encore mesh shading à accélération matérielle sont de la partie. De bon augure pour les jeux vidéos gourmands, comme aperçu sur l'iPhone 15 Pro et sa puce A17 Pro.

Le ray tracing accéléré au niveau matériel arrive pour la première fois sur l'iPad et permet d'obtenir des ombres et des reflets encore plus réalistes dans les jeux et autres expériences graphiquement riches. L'ombrage de maillage accéléré au niveau matériel est également intégré au GPU et offre une capacité et une efficacité accrues dans le traitement de la géométrie, ce qui permet de créer des scènes visuellement plus complexes dans les jeux et les applications gourmandes en ressources graphiques. Les performances de rendu Pro dans des applications telles qu'Octane bénéficient d'un énorme coup de pouce avec M4, et sont désormais jusqu'à quatre fois plus rapides qu'avec M2. Avec ces améliorations apportées au CPU et au GPU, M4 conserve les performances par watt les plus élevées de l'industrie du silicium d'Apple. M4 peut offrir les mêmes performances que M2 en utilisant seulement la moitié de la puissance. Et par rapport à la dernière puce PC dans un ordinateur portable fin et léger, M4 peut offrir les mêmes performances en utilisant seulement un quart de la puissance.

On parle ici d'un SoC capable d'effectuer jusqu'à 38 000 milliards d'opérations à la seconde pour la partie neuronale. C'est bien plus que les concurrents avec des PC IA, la marque n'oublie pas de le souligner. On note aussi une bande passante mémoire plus rapide et l'introduction d'accélérateurs d'apprentissage automatique de nouvelle génération du CPU.

Une puce taillée pour l'arrivée massive d'intelligence artificielle générative dans les appareils Apple d'ici quelques mois. Un Neural Engine 60 fois plus rapide que le tout premier à l'époque de l'A11 Bionic. Plus aucun souci pour afficher du sous-titrage en temps réel sur un contenu audio, de l'identification d'objets dans des photos et vidéos ou encore de la recherche visuelle.



Le moteur médias de M4 prend en charge les codecs vidéo les plus populaires dont ProRes, HEVC, H.264 et l'AV1. De quoi assurer une lecture éco-énergétique des vidéos 4K sur des services de streaming.



M4 atteint des performances de CPU jusqu'à 1.5 x plus rapides que M2 (Apple a sauté M3 pour l'iPad Pro). Une puissance monstrueuse permettant de travailler en toute tranquillité sur la nouvelle version Final Cut Pro adaptée à l'iPad ou encore sur Logic Pro avec la musique et LumaFusion pour les vidéos 4K.



La puce M4 peut livrer les mêmes performances que la puce M2 tout en consommant deux fois moins d'énergie. Et en comparaison avec un PC portable Windows fin et léger, c'est carrément quatre fois moins d'énergie pour un niveau de performance égal. Voilà qui s'inscrit parfaitement dans le plan Apple 2030, date à laquelle l'entreprise doit être 100 % neutre en carbone à l'échelle mondiale. Produits, chaîne d'approvisionnement et entrepôts de fabrication sont concernés.



À noter que sur l'iPad Pro, la M4 embarque 16 Go de RAM sur les modèles 1 et 2 To, contre 8 Go pour les autres capacités.