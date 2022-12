La puce A17 d'Apple intègrerait bien le ray-tracing dans le GPU

La nouvelle série d'iPhone 14 d'Apple utilise toujours le processeur d'application A15, et seule les modèles Pro, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont équipés du processeur A16. Selon une récente fuite, cela pourrait être dû à une erreur de mise à niveau du cœur graphique (GPU) original du processeur Apple A16 après l'ajout de la technologie du ray-tracing. Le secteur s'attend à ce que l'Apple A17 utilise le processus 3 nm de TSMC, qui devrait réduire la consommation d'énergie et résoudre les problèmes de dissipation thermique, avec l'ajout de la technologie de ray-tracing au cœur du GPU.

La puce A17 sera explosive !

Ces dernières années, Apple a adopté une nouvelle génération de processeurs d'application pour tous ses nouveaux iPhones, mais seuls les iPhone 14 Pro sont équipés du nouveau processeur A16 en 2022, et on ignore encore si l'iPhone 15 de base en profitera en 2023. Toutefois, le secteur a souligné que le processeur A17 d'Apple devrait résoudre ses problèmes de consommation d'énergie et de dissipation thermique grâce à l'adoption du processus de gravure en 3 nm de TSMC, et ajouter la technologie de ray-tracing au cœur du GPU.

Vous le savez, les processeurs de la série A, conçus par Apple, ont toujours eu une avance considérable sur le camp Android, mais les performances du processeur A16 ne sont pas aussi bonnes que prévu. Un rapport paru la semaine dernière a expliqué que les cœurs GPU du processeur A16 d'Apple ont souffert d'une erreur de conception majeure, un phénomène très rare chez Apple. À l'origine, Apple avait prévu de mettre à niveau les spécifications du GPU de la puce A16 afin d'inclure la nouvelle technologie de lancer de rayons (ray-tracing), mais une erreur d'ingénierie a été commise, ce qui a amené le processeur à consommer plus d'énergie que la simulation logicielle, ce qui a entraîné des problèmes de surchauffe et de dégradation de l'autonomie de la batterie. C'est la principale raison pour laquelle les performances du cœur GPU du processeur A16 ne sont que légèrement améliorées, alors que les iPhones précédents d'Apple avaient fait un bond plus important, comme chaque année.



Le processeur A17, dont le nom de code est Coll d'après le China Times, a déjà été conçu par les ingénieurs. Il utilisera le processus de 3 nm de TSMC et entrera en production de masse après le deuxième trimestre. Selon la chaîne d'approvisionnement, le processus 3nm est efficace pour réduire la consommation d'énergie et résoudre les problèmes de dissipation de chaleur, et après plus d'un an de mise au point, l'A17 devrait inclure le ray-tracing, de quoi améliorer les graphismes des jeux vidéos de manière significative. L'iPhone 15 Pro sera donc une petite bombe !